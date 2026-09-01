«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

Zelensky precisa che il suo Paese «non minaccia l'aviazione civile in quanto tale e neanche un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia su una scala che deve essere presa in considerazione. I giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti».

«È importante che questo venga sentito dagli ambasciatori dei Paesi qui rappresentati in Ucraina, così come dagli ambasciatori che lavorano a Mosca. Ognuno di loro sa esattamente cosa significa la guerra della Russia per il nostro Paese e il nostro popolo, e devono trasmettere queste informazioni alle loro capitali. È importante che anche le compagnie aeree che al momento volano verso aeroporti principalmente a Mosca, San Pietroburgo e altre destinazioni chiave in Russia lo sentano», ha sottolineato il leader ucraino.