Starmer si dimette da deputato e lascia la politica

In un comunicato pubblicato sul suo profilo X, Starmer, alla vigilia del suo 64esimo compleanno, ha riferito di aver riflettuto a lungo durante l'estate e di aver concluso che «ora è il momento giusto» per lasciare il suo ultimo incarico nella politica britannica. Ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti alla guida del Labour e nei due anni trascorsi a Downing Street, ricordando tra l'altro la vittoria elettorale del 2024, gli investimenti nella difesa e nella sicurezza e gli interventi sui servizi pubblici.

La decisione segna anche un cambio di rotta rispetto a quanto annunciato dopo le dimissioni da primo ministro, quando Starmer aveva promesso di restare deputato. La futura suppletiva potrebbe rivelarsi delicata per il Labour: secondo la notizia d'agenzia, potrebbe candidarsi anche il leader dei Verdi Zack Polanski.