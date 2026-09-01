Starmer si dimette da deputato e lascia la politica
L'ex premier britannico abbandona il seggio di Holborn e St Pancras: scatterà un'elezione suppletiva.
LONDRA - L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato e di lasciare così la politica attiva. Lo ha dichiarato lo stesso Starmer al Camden New Journal. Le dimissioni faranno scattare un'elezione suppletiva nel collegio londinese di Holborn e St Pancras.
L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo. «Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia in un mondo che cambia rapidamente», ha spiegato l'ex primo ministro.
In un comunicato pubblicato sul suo profilo X, Starmer, alla vigilia del suo 64esimo compleanno, ha riferito di aver riflettuto a lungo durante l'estate e di aver concluso che «ora è il momento giusto» per lasciare il suo ultimo incarico nella politica britannica. Ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti alla guida del Labour e nei due anni trascorsi a Downing Street, ricordando tra l'altro la vittoria elettorale del 2024, gli investimenti nella difesa e nella sicurezza e gli interventi sui servizi pubblici.
La decisione segna anche un cambio di rotta rispetto a quanto annunciato dopo le dimissioni da primo ministro, quando Starmer aveva promesso di restare deputato. La futura suppletiva potrebbe rivelarsi delicata per il Labour: secondo la notizia d'agenzia, potrebbe candidarsi anche il leader dei Verdi Zack Polanski.
Non sono mancate le critiche degli avversari. Il presidente dei Conservatori Kevin Hollinrake ha definito le dimissioni «un'altra marcia indietro» rispetto alla promessa di restare in Parlamento. Il leader di Reform UK Nigel Farage ha invece rivendicato il ruolo della vittoria del suo partito alle amministrative di maggio nell'uscita di scena di Starmer.