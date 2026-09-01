Berlino accusa Mosca per i droni bomba, la Russia minaccia «risposte devastanti»

La minaccia russa: «Risposte devastanti»

A stretto giro, la replica della portavoce di Sergey Lavrov: «Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania», ha minacciato Maria Zahrakova: «E saranno risposte devastanti» nel caso di «folli avventure antirusse» nel Baltico. Un avvertimento diretto non solo a Berlino ma a tutta l'Europa e all'Alleanza Atlantica.

Ue e Nato al fianco della Germania

La dura reazione di Ue e Nato a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca lascia infatti intravedere una escalation senza precedenti. «Risponderemo», promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. «I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno», le ha fatto eco il segretario generale dell'Alleanza Marc Rutte.