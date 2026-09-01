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RUSSIA/GERMANIA

Berlino accusa Mosca per i droni bomba, la Russia minaccia «risposte devastanti»

La Germania annuncia ritorsioni contro la «guerra ibrida» russa. La replica di Zakharova: «Risposte devastanti». Ue e Nato: «I tentativi russi di intimidirci falliranno».
Berlino accusa Mosca per i droni bomba, la Russia minaccia «risposte devastanti»
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Berlino accusa Mosca per i droni bomba, la Russia minaccia «risposte devastanti»
La Germania annuncia ritorsioni contro la «guerra ibrida» russa. La replica di Zakharova: «Risposte devastanti». Ue e Nato: «I tentativi russi di intimidirci falliranno».
Putin: «La Germania ci accusa per ragioni di politica interna»

BERLINO/MOSCA - La tensione fra Berlino e Mosca, palpabile da settimane, sfocia in quello che ormai è scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che, dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia, ci siano i russi.

E il governo di Friedrich Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia: la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa russa di Berlino (ritenuta un covo di spie) l'aumento della pressione sulla flotta ombra.

La minaccia russa: «Risposte devastanti»
A stretto giro, la replica della portavoce di Sergey Lavrov: «Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania», ha minacciato Maria Zahrakova: «E saranno risposte devastanti» nel caso di «folli avventure antirusse» nel Baltico. Un avvertimento diretto non solo a Berlino ma a tutta l'Europa e all'Alleanza Atlantica.

Ue e Nato al fianco della Germania
La dura reazione di Ue e Nato a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca lascia infatti intravedere una escalation senza precedenti. «Risponderemo», promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. «I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno», le ha fatto eco il segretario generale dell'Alleanza Marc Rutte.

Che la minaccia non incombe solo su Berlino è stato dimostrato anche nella notte tra lunedì e martedì: alcuni droni hanno fatto scattare l'allarme in Lettonia e sono sconfinati sui cieli dell'Estonia, con i caccia della Nato levatisi in volo.

I droni bomba e le accuse ai servizi russi
L'ultimo dei tanti episodi che hanno riguardato i cieli di mezza Europa. Ma la Germania «resta bersaglio quotidiano di una guerra ibrida», ha scandito il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt in uno statement con il collega degli esteri Johann Wadephul, rientrato in fretta e furia da Algeri nelle ore in cui nel Brandeburgo sono stati ritrovati «diversi ordigni esplosivi non convenzionali di fabbricazione artigianale» e che hanno danneggiato una linea elettrica senza però provocare feriti o blackout, secondo quanto ha confermato all'ANSA la polizia di Potsdam.

La reazione tedesca ai droni carichi di esplosivo lanciati contro l'aeroporto di Lipsia era attesa da giorni. Nella notte del 4 agosto un primo oggetto volante era stato trovato sulla pista di rullaggio dello scalo della città della Sassonia, accanto ad alcuni Antonov ucraini, mentre un secondo si era scontrato con un aereo Dhl in volo danneggiandone il muso.

Il terzo drone, anch'esso imbottito di esplosivo, è stato individuato 10 giorni dopo in un terreno nel Land confinante. E dopo settimane di indagini, per gli 007 e gli inquirenti tedeschi non ci sono dubbi: si tratta di tentativi di attentato e dietro ci sono senza alcun dubbio i servizi russi.

L'attività di destabilizzazione di Mosca con azioni di spionaggio e sabotaggio, inoltre, in Germania si fa incalzante anche sul fronte politico, con campagne di disinformazione in vista delle elezioni nell'est del Paese: le prime domenica in Sassonia-Anhalt. Campagne di disinformazione che risparmiano - fanno notare diversi osservatori - solo l'ultradestra di Afd che trionfa nei sondaggi dirigendosi verso una sempre più probabile vittoria.

Zelensky avverte: «I cieli russi sempre più insicuri»
Intanto dopo l'ennesima strage nella regione di Kiev con almeno 12 morti per i raid russi, Volodymyr Zelensky ha annunciato di fatto una 'chiusura' dello spazio aereo russo: «L'escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro». «Ci saranno droni nei cieli russi su una scala che deve essere presa in considerazione», ha aggiunto il presidente ucraino.

Il commento di Putin
Le accuse di Berlino alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla «situazione politica interna» in Germania, che vede il cancelliere Friedrich Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa notturna a Bishkek. «Il cancelliere non gode della fiducia della popolazione, hanno fatto errori evidenti in campo economico», ha affermato Putin, aggiungendo che la Germania non ha prove di una guerra ibrida russa.

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