Lasciano accese due candele e prende fuoco la casa
È successo martedì sera a Coira. L'intervento tempestivo di quaranta pompieri ha evitato che il rogo si propagasse agli edifici vicini.
COIRA - Paura poco prima delle 19 nel centro storico di Coira, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio plurifamiliare. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno segnalato le fiamme alla centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni.
Nelle prime fasi dell'intervento, i pompieri hanno evacuato con un'autoscala quattro persone che si trovavano in un appartamento sopra quello avvolto dalle fiamme.
Due squadre del servizio di soccorso di Coira hanno visitato sul posto le persone coinvolte, tutte illese e senza necessità di ulteriori cure mediche. Il rapido intervento dei pompieri ha inoltre evitato che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti.
Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'incendio potrebbero esserci alcune candele lasciate accese nell'appartamento al secondo piano. L'abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre l'edificio plurifamiliare ha riportato ingenti danni materiali.
Quasi una dozzina di agenti della Polizia comunale di Coira hanno isolato un'ampia area attorno al luogo dell'incendio e affiancato la Polizia cantonale dei Grigioni nella gestione dell'intervento.
La Polizia cantonale, insieme alla Procura, sta svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze del rogo.