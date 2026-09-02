«Irradiavi gioia di vivere»: l'addio della madre alla 22enne morta ad Aarau

I fatti di quella notte

Nella notte tra sabato e domenica sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco all’ippodromo di Aarau. Lì si teneva l’«Aarauer Rave». La Kantonspolizei Aargau conferma una vittima e cinque persone ferite, alcune gravemente. Un 43enne svizzero è il primo sospettato ed è stato arrestato dalla polizia. È prevista per le 14 di questo mercoledì la conferenza stampa della Polizia cantonale di Argovia.