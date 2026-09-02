Politica agricola 2030: tagli per oltre 120 milioni

Insetti e organismi utili e tecnologie sostenibili

Il terzo ambito concerne la protezione delle colture. Sono previste misure per promuovere maggiormente insetti e organismi utili, sostenere le tecnologie sostenibili e rafforzare la formazione e la consulenza. In questo modo, le aziende agricole saranno sostenute anche nell'adattamento ai cambiamenti climatici.