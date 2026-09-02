Boteli scappa? La Svizzera ha dormito

Per Boteli si sarebbe potuta fare un’eccezione.

«Del suo valore, dopo che ha fatto una tripletta in Europa, si sono resi conto tutti. Visto che ne hanno accompagnato la crescita e che da tempo è evidente che sia un giocatore di livello superiore, in federazione avrebbero però potuto puntare su di lui lo scorso anno, o anche la scorsa primavera. Invece hanno dormito. Lo chiami, gli fai respirare l’aria della Nazionale, lo fai giocare qualche minuto… Per come la vedo io, non farlo è stato un errore gravissimo».