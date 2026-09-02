Anche Belinda saluta gli US Open

NEW YORK - Questo US Open non è un torneo per gli svizzeri. Nessuno dei nostri tennisti, infatti, è riuscito a superare lo scoglio del primo turno. L'ultima a salutare New York è stata, a sorpresa, Belinda Bencic (WTA 12), rimontata e sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva (84) per 4-5 7-5 6-3 dopo 2 ore e 51 minuti di gioco.