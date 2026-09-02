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Anche Belinda saluta gli US Open

Bencic è stata sconfitta al primo turno dalla kazaka Putintseva. Era l'ultima elvetica presente a New York.
Anche Belinda saluta gli US Open
Imago
Fonte RED
elaborata da Redazione
Anche Belinda saluta gli US Open
Bencic è stata sconfitta al primo turno dalla kazaka Putintseva. Era l'ultima elvetica presente a New York.
WTA01.09.2026
YYulia Putintseva
won - lost
BBelinda Bencic
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Questo US Open non è un torneo per gli svizzeri. Nessuno dei nostri tennisti, infatti, è riuscito a superare lo scoglio del primo turno. L'ultima a salutare New York è stata, a sorpresa, Belinda Bencic (WTA 12), rimontata e sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva (84) per 4-5 7-5 6-3 dopo 2 ore e 51 minuti di gioco.

Una vera e propria battaglia, iniziata con quattro ore di ritardo a causa della pioggia che si è abbattuta su New York e conclusa con l'eliminazione dell'ultima svizzera presente all'ultimo Slam della stagione. Dopo un avvio promettente, Bencic ha ceduto alla distanza, commettendo una moltitudine di errori non forzati. Emblematici i tre doppi falli nel settimo game del terzo set, che le sono costati il break decisivo.

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