TENNIS
Anche Belinda saluta gli US Open
Bencic è stata sconfitta al primo turno dalla kazaka Putintseva. Era l'ultima elvetica presente a New York.
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Fonte RED
Anche Belinda saluta gli US Open
Bencic è stata sconfitta al primo turno dalla kazaka Putintseva. Era l'ultima elvetica presente a New York.
WTA01.09.2026
Yulia Putintseva
won - lost
Belinda Bencic
Terminata
1/64
NEW YORK - Questo US Open non è un torneo per gli svizzeri. Nessuno dei nostri tennisti, infatti, è riuscito a superare lo scoglio del primo turno. L'ultima a salutare New York è stata, a sorpresa, Belinda Bencic (WTA 12), rimontata e sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva (84) per 4-5 7-5 6-3 dopo 2 ore e 51 minuti di gioco.
Una vera e propria battaglia, iniziata con quattro ore di ritardo a causa della pioggia che si è abbattuta su New York e conclusa con l'eliminazione dell'ultima svizzera presente all'ultimo Slam della stagione. Dopo un avvio promettente, Bencic ha ceduto alla distanza, commettendo una moltitudine di errori non forzati. Emblematici i tre doppi falli nel settimo game del terzo set, che le sono costati il break decisivo.
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