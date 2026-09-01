L'YB soffia la vetta al Lugano (momentaneamente)

Il pareggio ha dato ulteriore fiducia ai bernesi, che nove minuti più tardi hanno completato il sorpasso: ancora Fassnacht, ancora letale. Il capocannoniere della scorsa Super League ha lasciato partire un sinistro chirurgico, infilando il pallone nell'angolino e mandando l'YB al riposo avanti 2-1. Due occasioni, due gol per i gialloneri.

Lo Zurigo ha provato a reagire al rientro dagli spogliatoi. Al 53' Walker, servito in posizione invitante, ha avuto sui piedi la chance per ristabilire la parità, ma ha calciato incredibilmente in curva. Un errore costato carissimo ai tigurini. Cinque minuti più tardi, infatti, Fassnacht ha colpito ancora: inserimento perfetto, assist di Sené e destro che non ha lasciato scampo a Huber. Tripletta e serata da incorniciare per il giocatore offensivo dell'YB.