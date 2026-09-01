L'YB soffia la vetta al Lugano (momentaneamente)
La squadra di Gerardo Seoane ha sbancato Zurigo grazie alla tripletta di Fassnacht.
La squadra di Gerardo Seoane ha sbancato Zurigo grazie alla tripletta di Fassnacht.
|1
|Silas Huber
|21
|Leandro Schodler
|2
|Lindrit Kamberi
|42
|Alexander Hack
|38
|Miguel Reichmuth
|22
|Chris Kablan 29'
|17
|Kevin Spadanuda 63'
|7
|Bledian Krasniqi
|44
|Sebastian Walker
|11
|Emmanuel Emmanuel 63'
|19
|Philippe Keny 63'
|13
|Heinz Lindner
|14
|Nevio Di Giusto 63'
|18
|Mohamed Bangoura
|29
|Damienus Reverson 63'
|23
|Valon Berisha
|47
|Doron Lichtenstein 29'
|43
|Neil Volken
|49
|Din Ramic 63'
|48
|Daniel Ihendu
|Marvin Keller
|1
|77' Isaac Schmidt
|22
|Sandro Lauper
|30
|Loris Benito
|23
|Stefan Bukinac
|33
|62' Dominik Pech
|13
|77' Edimilson Fernandes
|6
|Christian Fassnacht
|16
|76' Alvyn Sanches
|10
|63' Kaly Sene
|9
|Samuel Essende
|99
|Joel Mall
|18
|Noe Tschanz
|52
|77' Lewin Blum
|27
|62' Armin Gigovic
|8
|63' Alan Virginius
|7
|77' Gregory Wuethrich
|5
|Saidy Janko
|17
|76' Edin Etoski
|34
|Bahereba Guirassy
|12
ZURIGO - Lo Young Boys non conosce freni. La macchina da gol bernese ha travolto anche lo Zurigo, espugnando il Letzigrund per 4-2 in rimonta e regalando ai padroni di casa un compleanno amaro nel giorno della loro 800esima partita nel massimo campionato elvetico. Un'altra prova di forza che permette ai gialloneri di prendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica. Il Lugano, però, resta virtualmente davanti, avendo disputato due partite in meno.
Eppure, l'avvio aveva sorriso allo Zurigo. All'11' Miguel Reichmuth ha trovato l'angolino con un destro preciso, lasciando di stucco Keller e portando in vantaggio i tigurini. La reazione dell'YB, però, è stata immediata. Al 21', dopo un'azione insistita di Sanches e l'inserimento di Essende, il pallone è rimasto vagante in area e Fassnacht è stato il più rapido ad avventarsi sulla sfera, firmando l'1-1.
Il pareggio ha dato ulteriore fiducia ai bernesi, che nove minuti più tardi hanno completato il sorpasso: ancora Fassnacht, ancora letale. Il capocannoniere della scorsa Super League ha lasciato partire un sinistro chirurgico, infilando il pallone nell'angolino e mandando l'YB al riposo avanti 2-1. Due occasioni, due gol per i gialloneri.
Lo Zurigo ha provato a reagire al rientro dagli spogliatoi. Al 53' Walker, servito in posizione invitante, ha avuto sui piedi la chance per ristabilire la parità, ma ha calciato incredibilmente in curva. Un errore costato carissimo ai tigurini. Cinque minuti più tardi, infatti, Fassnacht ha colpito ancora: inserimento perfetto, assist di Sené e destro che non ha lasciato scampo a Huber. Tripletta e serata da incorniciare per il giocatore offensivo dell'YB.
La partita, di fatto, è finita lì. Anche perché questa squadra non sembra avere alcuna intenzione di togliere il piede dall'acceleratore. Al 73' è arrivato anche il poker, firmato dal neoentrato Virginius, che ha ulteriormente impreziosito una statistica impressionante: 23 gol segnati in appena sei giornate.
L'YB avrebbe trovato anche il quinto gol con Edin Etoski, ma il VAR ha negato la prima gioia in Super League al giovane nazionale svizzero U19 per una posizione di fuorigioco. A tempo quasi scaduto è poi arrivata la rete di Kamberi, al secondo centro consecutivo, utile soltanto a rendere meno pesante il passivo.
Finisce 2-4. Lo Young Boys continua a macinare gol, punti e avversari e, in attesa del Lugano - impegnato giovedì sera all'AIL Arena contro il Servette - si gode anche la vetta.
@fc_zuerich are playing their 8️⃣0️⃣0️⃣th game in the Brack Super League today. Following FC Basel 1893 and BSC Young Boys, FCZ are the third club to reach this milestone. pic.twitter.com/vey1BqW3Tx— Swiss Football League (@News_SFL) September 1, 2026
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|6
|14
|4
|2
|0
|23
|11
|12
|2
|Lugano
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|3
|Basilea
|5
|10
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|4
|S.Gallo
|4
|7
|2
|1
|1
|10
|9
|1
|5
|Sion
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|8
|1
|6
|Thun
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|14
|-5
|7
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|8
|FC Lausanne-Sport
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|9
|Lucerna
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|10
|Servette
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|11
|Vaduz
|5
|3
|1
|0
|4
|12
|14
|-2
|12
|Grasshopper
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|12
|-7