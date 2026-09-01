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L'YB soffia la vetta al Lugano (momentaneamente)

La squadra di Gerardo Seoane ha sbancato Zurigo grazie alla tripletta di Fassnacht.
L'YB soffia la vetta al Lugano (momentaneamente)
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Sontuosa tripletta per Christian Fassnacht.
di Adriano De NeriGiornalista
L'YB soffia la vetta al Lugano (momentaneamente)
La squadra di Gerardo Seoane ha sbancato Zurigo grazie alla tripletta di Fassnacht.
Super League01.09.2026
Zurigo
2 - 4
Young Boys
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - Lo Young Boys non conosce freni. La macchina da gol bernese ha travolto anche lo Zurigo, espugnando il Letzigrund per 4-2 in rimonta e regalando ai padroni di casa un compleanno amaro nel giorno della loro 800esima partita nel massimo campionato elvetico. Un'altra prova di forza che permette ai gialloneri di prendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica. Il Lugano, però, resta virtualmente davanti, avendo disputato due partite in meno.

Eppure, l'avvio aveva sorriso allo Zurigo. All'11' Miguel Reichmuth ha trovato l'angolino con un destro preciso, lasciando di stucco Keller e portando in vantaggio i tigurini. La reazione dell'YB, però, è stata immediata. Al 21', dopo un'azione insistita di Sanches e l'inserimento di Essende, il pallone è rimasto vagante in area e Fassnacht è stato il più rapido ad avventarsi sulla sfera, firmando l'1-1.

Il pareggio ha dato ulteriore fiducia ai bernesi, che nove minuti più tardi hanno completato il sorpasso: ancora Fassnacht, ancora letale. Il capocannoniere della scorsa Super League ha lasciato partire un sinistro chirurgico, infilando il pallone nell'angolino e mandando l'YB al riposo avanti 2-1. Due occasioni, due gol per i gialloneri.

Lo Zurigo ha provato a reagire al rientro dagli spogliatoi. Al 53' Walker, servito in posizione invitante, ha avuto sui piedi la chance per ristabilire la parità, ma ha calciato incredibilmente in curva. Un errore costato carissimo ai tigurini. Cinque minuti più tardi, infatti, Fassnacht ha colpito ancora: inserimento perfetto, assist di Sené e destro che non ha lasciato scampo a Huber. Tripletta e serata da incorniciare per il giocatore offensivo dell'YB.

La partita, di fatto, è finita lì. Anche perché questa squadra non sembra avere alcuna intenzione di togliere il piede dall'acceleratore. Al 73' è arrivato anche il poker, firmato dal neoentrato Virginius, che ha ulteriormente impreziosito una statistica impressionante: 23 gol segnati in appena sei giornate.

L'YB avrebbe trovato anche il quinto gol con Edin Etoski, ma il VAR ha negato la prima gioia in Super League al giovane nazionale svizzero U19 per una posizione di fuorigioco. A tempo quasi scaduto è poi arrivata la rete di Kamberi, al secondo centro consecutivo, utile soltanto a rendere meno pesante il passivo.

Finisce 2-4. Lo Young Boys continua a macinare gol, punti e avversari e, in attesa del Lugano - impegnato giovedì sera all'AIL Arena contro il Servette - si gode anche la vetta.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys614420231112
2Lugano41240013310
3Basilea5103111073
4S.Gallo472111091
5Sion46202981
6Thun46202914-5
7Zurigo66204916-7
8FC Lausanne-Sport5512267-1
9Lucerna5512259-4
10Servette4411245-1
11Vaduz531041214-2
12Grasshopper41013512-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 01.09.2026 23:10
christian fassnachtsuper leagueybyoung boyszurigo
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