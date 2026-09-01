Boteli e Romano, la Svizzera ci prova: «Abbiamo fatto i nostri compiti»

Jurendic, da poco più di due settimane alla guida del settore sportivo dell’Associazione svizzera di football, non si è sbilanciato sui nomi, ma ha mandato un messaggio chiaro. «Sono convinto e fiducioso che abbiamo fatto i nostri compiti», ha spiegato il 47enne. La porta della Nazionale, dunque, è aperta. Ma la decisione finale, come sempre, spetterà ai giocatori: «Alla fine, spetta al giocatore decidere se accettare o meno una convocazione».