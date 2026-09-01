Imeri raggiunge Lustrinelli all'Union Berlino

«Il passaggio all'Union Berlino rappresenta una grande sfida per me - ha spiegato Imeri - e, allo stesso tempo, un'enorme opportunità. La Bundesliga è uno dei campionati più competitivi al mondo e l'Union si è sviluppata in modo eccezionale negli ultimi anni. Le conversazioni con i dirigenti del club mi hanno subito dato un'ottima impressione. Un altro fattore importante per me è stata la prospettiva di lavorare di nuovo con Mauro. Ci conosciamo molto bene dai tempi in cui abbiamo condiviso l'esperienza in Svizzera, dove abbiamo ottenuto grandi successi. Ora non vedo l'ora di mettere le mie capacità al servizio della squadra, di conoscere i compagni e di vivere tanti momenti speciali insieme ai nostri tifosi».