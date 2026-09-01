Imeri raggiunge Lustrinelli all'Union Berlino
Il centrocampista è stato uno degli uomini simbolo del Thun campione
Concluso il prestito al Thun, il 26enne è brevemente tornato all'YB prima di volare in Bundesliga.
Il centrocampista è stato uno degli uomini simbolo del Thun campione
Concluso il prestito al Thun, il 26enne è brevemente tornato all'YB prima di volare in Bundesliga.
BERLINO - Insieme, la scorsa stagione, hanno fatto le fortune del Thun. Insieme, in questa stagione, proveranno a ripetersi all’Union Berlino. Scaduto il prestito annuale ai bernesi, Kastriot Imeri ha fatto brevemente ritorno allo Young Boys - il club proprietario del suo cartellino - per poi raggiungere nuovamente il "mentore" Mauro Lustrinelli. Nell'ultima Super League il 26enne centrocampista ha messo insieme 6 reti e 8 assist in 30 presenze.
«Il passaggio all'Union Berlino rappresenta una grande sfida per me - ha spiegato Imeri - e, allo stesso tempo, un'enorme opportunità. La Bundesliga è uno dei campionati più competitivi al mondo e l'Union si è sviluppata in modo eccezionale negli ultimi anni. Le conversazioni con i dirigenti del club mi hanno subito dato un'ottima impressione. Un altro fattore importante per me è stata la prospettiva di lavorare di nuovo con Mauro. Ci conosciamo molto bene dai tempi in cui abbiamo condiviso l'esperienza in Svizzera, dove abbiamo ottenuto grandi successi. Ora non vedo l'ora di mettere le mie capacità al servizio della squadra, di conoscere i compagni e di vivere tanti momenti speciali insieme ai nostri tifosi».
Der nächste Schweizer für Union! 🇨🇭👋— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2026
Der 1. #FCUnion Berlin verpflichtet Offensivspieler Kastriot #Imeri vom BSC Young Boys: 🔗 https://t.co/8TXR7zU0an
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