Pier Tami non molla la Nati

E invece, a un passo dai 65 anni - li compirà il 12 settembre - il dirigente ticinese ha deciso di continuare: sarà rossocrociato ancora per un po’. Come riportato dal Blick, Marinko Jurendic, il nuovo direttore delle squadre nazionali, ha infatti chiesto a Tami di rimanere, di affiancarlo per conoscere a fondo tutte le sfumature del nuovo ruolo. L’accordo è stato trovato: Pier accompagnerà ancora la Svizzera fino a fine anno, “scortandola” nelle partite di Nations League contro Macedonia del Nord, Scozia e Slovenia. E poi… si vedrà. Non è infatti escluso che, con nuove mansioni, la collaborazione possa allungarsi.