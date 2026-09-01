Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano
In quella data Murat Yakin fornirà i nominativi per le quattro partite di Nations League. Fino ad allora il futuro del centrocampista del Cagliari resta in bilico.
CAGLIARI - 17 settembre. È una data da cerchiare con il rosso(crociato) sull'agenda. Quel giorno, infatti, Murat Yakin diramerà le convocazioni per i quattro impegni in Nations League della Svizzera: il 26 e 29 settembre in trasferta contro Macedonia del Nord e Scozia, quindi il 3 e 6 ottobre in casa contro Slovenia e ancora Macedonia del Nord.
Quel giorno si conoscerà il destino di diversi giocatori elvetici contesi da altre Federazioni. Tra loro c’è il promettente attaccante del Sion Winsley Boteli, corteggiato dalla Repubblica Democratica del Congo. E Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari a cui la stampa italiana sta già cercando di far indossare la maglia azzurra.
Un matrimonio, quello tra Romano e l’Italia, che però non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale. E che Yakin, a giudicare dalle sue mosse, vuole a tutti i costi evitare. Il Commissario Tecnico rossocrociato ieri sera ha infatti fatto una visita lampo in Sardegna, presentandosi allo stadio per assistere dal vivo alla partita del Cagliari contro l'Inter. «Murat Yakin è stato allo stadio di Cagliari ieri sera e ha seguito la partita sul posto», ci conferma il portavoce dell’Associazione svizzera di calcio (ASF) Sergio Affuso. Bocche cucite, invece, sui contenuti dell’incontro tra il CT e il giovane centrocampista, che in una precedente intervista concessa a Tio.ch aveva raccontato di ispirarsi a Granit Xhaka.
E allora la speranza - in chiave rossocrociata, si intende - è che il 20enne possa in futuro giocare fianco a fianco del proprio idolo. Al momento, però, di certezze e conferme di una decisione definitiva a favore di una parte o dall'altra non ce ne sono. Il suo procuratore, contattato, non ha fornito risposte, mentre dalla FIFA non è arrivata conferma dell’eventuale richiesta di cambio di Federazione dall’ASF alla FIGC. Un passaggio indispensabile affinché Romano possa eventualmente vestire la maglia azzurra.
«Sappiamo che la Federazione italiana sta cercando di convincerlo - sottolinea Affuso - ma non siamo a conoscenza di alcuna decisione a favore di un cambio di nazionalità sportiva». E la Svizzera, evidentemente, non ha alcuna intenzione di stare a guardare. «Alessandro è un nazionale giovanile svizzero che ha militato nelle diverse selezioni dell’ASF e ha disputato 34 partite internazionali con la Svizzera. Siamo quindi da tempo in stretto e regolare contatto con lui», ricorda ancora il portavoce.
Il conto alla rovescia, dunque, è già iniziato. Il 17 settembre potrebbe essere il giorno della verità. Se il nome di Romano comparirà nella lista di Yakin, il messaggio sarà chiarissimo. Se invece il talento del Cagliari dovesse rimanere fuori, il giorno successivo potrebbe ritrovarsi tra i convocati dell’Italia di Mancini.
Per ora, però, la partita è ancora tutta da giocare.