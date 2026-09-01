Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano

E allora la speranza - in chiave rossocrociata, si intende - è che il 20enne possa in futuro giocare fianco a fianco del proprio idolo. Al momento, però, di certezze e conferme di una decisione definitiva a favore di una parte o dall'altra non ce ne sono. Il suo procuratore, contattato, non ha fornito risposte, mentre dalla FIFA non è arrivata conferma dell’eventuale richiesta di cambio di Federazione dall’ASF alla FIGC. Un passaggio indispensabile affinché Romano possa eventualmente vestire la maglia azzurra.

«Sappiamo che la Federazione italiana sta cercando di convincerlo - sottolinea Affuso - ma non siamo a conoscenza di alcuna decisione a favore di un cambio di nazionalità sportiva». E la Svizzera, evidentemente, non ha alcuna intenzione di stare a guardare. «Alessandro è un nazionale giovanile svizzero che ha militato nelle diverse selezioni dell’ASF e ha disputato 34 partite internazionali con la Svizzera. Siamo quindi da tempo in stretto e regolare contatto con lui», ricorda ancora il portavoce.