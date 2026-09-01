Cerca e trova immobili
Segnalaci
NAZIONALE

Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano

In quella data Murat Yakin fornirà i nominativi per le quattro partite di Nations League. Fino ad allora il futuro del centrocampista del Cagliari resta in bilico.
Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
Il 17 settembre si conoscerà il destino di Alessandro Romano
In quella data Murat Yakin fornirà i nominativi per le quattro partite di Nations League. Fino ad allora il futuro del centrocampista del Cagliari resta in bilico.
CALCIO: Risultati e classifiche

CAGLIARI - 17 settembre. È una data da cerchiare con il rosso(crociato) sull'agenda. Quel giorno, infatti, Murat Yakin diramerà le convocazioni per i quattro impegni in Nations League della Svizzera: il 26 e 29 settembre in trasferta contro Macedonia del Nord e Scozia, quindi il 3 e 6 ottobre in casa contro Slovenia e ancora Macedonia del Nord.

Quel giorno si conoscerà il destino di diversi giocatori elvetici contesi da altre Federazioni. Tra loro c’è il promettente attaccante del Sion Winsley Boteli, corteggiato dalla Repubblica Democratica del Congo. E Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari a cui la stampa italiana sta già cercando di far indossare la maglia azzurra.

SUPER LEAGUE
C'è una nuova gemma a Sion: «Nei sedici metri fa la differenza»

Un matrimonio, quello tra Romano e l’Italia, che però non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale. E che Yakin, a giudicare dalle sue mosse, vuole a tutti i costi evitare. Il Commissario Tecnico rossocrociato ieri sera ha infatti fatto una visita lampo in Sardegna, presentandosi allo stadio per assistere dal vivo alla partita del Cagliari contro l'Inter. «Murat Yakin è stato allo stadio di Cagliari ieri sera e ha seguito la partita sul posto», ci conferma il portavoce dell’Associazione svizzera di calcio (ASF) Sergio Affuso. Bocche cucite, invece, sui contenuti dell’incontro tra il CT e il giovane centrocampista, che in una precedente intervista concessa a Tio.ch aveva raccontato di ispirarsi a Granit Xhaka.

SERIE A
«Mi ispiro a Xhaka»

E allora la speranza - in chiave rossocrociata, si intende - è che il 20enne possa in futuro giocare fianco a fianco del proprio idolo. Al momento, però, di certezze e conferme di una decisione definitiva a favore di una parte o dall'altra non ce ne sono. Il suo procuratore, contattato, non ha fornito risposte, mentre dalla FIFA non è arrivata conferma dell’eventuale richiesta di cambio di Federazione dall’ASF alla FIGC. Un passaggio indispensabile affinché Romano possa eventualmente vestire la maglia azzurra.

«Sappiamo che la Federazione italiana sta cercando di convincerlo - sottolinea Affuso - ma non siamo a conoscenza di alcuna decisione a favore di un cambio di nazionalità sportiva». E la Svizzera, evidentemente, non ha alcuna intenzione di stare a guardare. «Alessandro è un nazionale giovanile svizzero che ha militato nelle diverse selezioni dell’ASF e ha disputato 34 partite internazionali con la Svizzera. Siamo quindi da tempo in stretto e regolare contatto con lui», ricorda ancora il portavoce.

Il conto alla rovescia, dunque, è già iniziato. Il 17 settembre potrebbe essere il giorno della verità. Se il nome di Romano comparirà nella lista di Yakin, il messaggio sarà chiarissimo. Se invece il talento del Cagliari dovesse rimanere fuori, il giorno successivo potrebbe ritrovarsi tra i convocati dell’Italia di Mancini.

Per ora, però, la partita è ancora tutta da giocare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alessandro romanobotelifederazione italianaitalianations leagueSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
18 ore

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 gior
168
253

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
19 ore
41
73

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
58
53

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
2 gior
18
37

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
32
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese
LIVE
TENNIS
3 gior
6
18

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
1 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»
LIVE
ZURIGO
2 gior

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
2 gior
1
6

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
1 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
17 ore
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
14
13

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 gior
5
25

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
14 ore

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
1 gior
18
17

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
17 ore

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
14 ore
337

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni
LIVE
ZURIGO
2 gior
7
35

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
4 gior
73
128

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»
LIVE
CANTONE
3 gior
59
114

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
1 gior
3
20

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
1 gior
2
44

Mirka parla, Roger piange

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
20 ore
41
142

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO
LIVE
HCAP
2 gior
17
67

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
13 ore
16
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
9
57

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
3 gior
17
44

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
98

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
LIVE
ITALIA
2 gior
4
32

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»

Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dei dati sugli stipendi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dei dati sugli stipendi

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
11 ore
2
20

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
23 ore
19
53

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
21 ore
29
55

Cornaredo non c'è più

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran
LIVE
STATI UNITI
2 gior
14
68

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
1 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista
LIVE
CENTOVALLI
2 gior
11
9

Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista

ULTIME NOTIZIE SPORT
Wawrinka, è finita
LIVE
TENNIS
34 min
3

Wawrinka, è finita

Due svizzere salutano (già) New York
LIVE
TENNIS
8 ore
3

Due svizzere salutano (già) New York

Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open
LIVE
TENNIS
9 ore
8

Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open

Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»
LIVE
FIFA
9 ore
2
9

Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
10 ore
3
19

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Pogačar operato «con successo» alla clavicola sinistra
LIVE
CICLISMO
10 ore
1

Pogačar operato «con successo» alla clavicola sinistra

Ecco Enem, il Lugano ha il suo attaccante
LIVE
FCL
12 ore
5
20

Ecco Enem, il Lugano ha il suo attaccante

Fine di un'era: Messi dà l'addio alla nazionale
LIVE
CALCIO
15 ore
3
15

Fine di un'era: Messi dà l'addio alla nazionale

Ombre di ritiro spaventano Djokovic, «Il mio è un problema serio»
LIVE
TENNIS
17 ore
2
22

Ombre di ritiro spaventano Djokovic, «Il mio è un problema serio»

Difficoltà e grinta per Alex Fontana
LIVE
AUTOMOBILISMO
18 ore
1

Difficoltà e grinta per Alex Fontana