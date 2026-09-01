SPORT SPRINT
Due americani a Massagno
Corey Tripp e Zarique Nutter alla A++
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Corey Tripp e Zarique Nutter alla A++
Sport per tutti i gusti
14:06
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BASKET - La A++ Massagno ha chiuso la propria campagna acquisti con le firme di Corey Tripp e Zarique Nutter, due profili americani di alto livello che andranno a completare il roster a disposizione di coach Gubitosa per la stagione SBL 26/27. Il primo (classe 2002, 190 cm, posizione 2-1) è reduce da una stagione di alto impatto in Korisliiga con Lahti Basketball (Finlandia). Il secondo (classe 2001, 201 cm, 2-3), è invece un’ala fisica e verticale, in arrivo da un percorso NCAA di alto livello tra Northern Illinois, Georgia State e Fordham.