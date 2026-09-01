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Coppa Svizzera, Lugano a Pully il 18 ottobre
Sono stati resi noti oggi data e orario dei sedicesimi di finale che vedranno i bianconeri impegnati al Centre Sportif de Rochettaz.
Ti-press (SAMUEL GOLAY)
Fonte FCL
Coppa Svizzera, Lugano a Pully il 18 ottobre
Sono stati resi noti oggi data e orario dei sedicesimi di finale che vedranno i bianconeri impegnati al Centre Sportif de Rochettaz.
LUGANO - Dopo la scorpacciata di reti nel primo turno contro il Vedeggio, il Lugano conosce ora la data e l'orario del suo impegno nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera.
L'avversario, come noto, sarà il Pully Football, squadra del Canton Vaud che milita in Seconda Lega interregionale. I bianconeri saranno di scena al Centre Sportif de Rochettaz domenica 18 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 16.00.
𝟭/𝟭𝟲 𝗖𝗢𝗣𝗣𝗔 𝗦𝗩𝗜𝗭𝗭𝗘𝗥𝗔 🇨🇭— FC Lugano (@FCLugano1908) September 1, 2026
Sono ufficiali date e orari del prossimo turno di Coppa Svizzera 👇
🆚 Pully Football
📅 18 ottobre
⏰ 14:00
🏟️ Centre sportif de Rochettaz #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/tgK8tgjK89
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