Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCAP

«Obiettivo play-in»

L'Ambrì si è presentato alla stampa, Davide Mottis «Serve stabilità economica per avere stabilità sportiva in futuro».
«Obiettivo play-in»
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
«Obiettivo play-in»
L'Ambrì si è presentato alla stampa, Davide Mottis «Serve stabilità economica per avere stabilità sportiva in futuro».
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - Mancano ormai soltanto due settimane all’ingaggio d’inizio del nuovo campionato. Dopo la tradizionale presentazione della squadra ai tifosi, avvenuta sabato 29 agosto, l’Ambrì ha organizzato una conferenza stampa durante la quale, fra le altre cose, ha illustrato gli obiettivi in vista della prima stagione del nuovo corso targato Davide Mottis, Lars Weibel e Jussi Tapola. Sarà l’80esima stagione dell'HCAP in Lega Nazionale e la 42esima consecutiva in National League.

«Quest’anno saranno importanti gli obiettivi aziendali: vogliamo tornare a essere un’azienda che ispiri fiducia e credibilità nei nostri partner - ha spiegato il presidente Davide Mottis -. Vogliamo inoltre essere attrattivi per i giovani giocatori che sposano appieno questo progetto. Vincere è importante, così come costruire per vincere più partite in futuro. L’obiettivo di quest’anno è pensare anche al domani, creando una piattaforma nella quale i giocatori vogliano venire volentieri a giocare. Sappiamo che durante la stagione ci saranno alti e bassi. La squadra ha più risorse, ma non sono quelle finanziarie a costruire l’identità. Vogliamo vincere oggi, ma anche creare le condizioni per vincere il più possibile in futuro. Serve stabilità economica per avere stabilità sportiva in futuro».

Sul fronte della campagna abbonamenti, Mottis si è detto soddisfatto: «Abbiamo superato i 5'000 abbonamenti e abbiamo ancora diverse richieste da evadere. Il pubblico è un patrimonio fondamentale per la nostra comunità e dopo una stagione tribolata non era scontato confermare certi numeri. È un grande stimolo per continuare a lavorare nella direzione intrapresa».

Il numero 1 biancoblù è tornato anche sul lancio della campagna di azionariato: «Non è un aumento di capitale per la sopravvivenza dell'Ambrì, ma uno dei tasselli, insieme ad altre misure che abbiamo messo in atto, per raggiungere una certa stabilità e lasciarci alle spalle il più in fretta possibile il fardello degli anni scorsi. Il budget è un limite che non può essere superato. In questo senso Lars ha fatto le sue scelte pensando anche al fattore economico, perché ci crede e sposa al meglio la nostra filosofia».

HCAP
L'Ambrì si è presentato al pubblico

Il microfono è poi passato al direttore sportivo Lars Weibel: «La priorità è assumersi una grande responsabilità per creare qualcosa. Il carattere viene prima del talento e vogliamo che tutti i giocatori che accettano di venire ad Ambrì sposino la nostra filosofia. Siamo la squadra più giovane: è un valore per il futuro, ma significa anche che dovremo lavorare bene. Forse mancherà un po’ di esperienza e c’è sempre un rischio quando si parte così, ma siamo convinti che la squadra possa crescere».

TiPress

Sul tema dei capitani, il ds si è espresso così: «Avevamo detto che volevamo essere più giovani e per questo era importante rinnovare anche il gruppo dei capitani. Chi indossa la C deve portare la voce dello staff nello spogliatoio. De Luca e Borradori sono giovani, parlano italiano e hanno un carattere importante, mentre Schnarr è sempre positivo e ha una leadership incredibile. Per questo abbiamo optato per loro tre».

In merito all'obiettivo sportivo, l'ex dirigente della nostra Nazionale ha voluto tenere i piedi ben piantati a terra. «Abbiamo una strategia e sappiamo che per sviluppare una squadra ci vuole tempo. Ciò però non toglie che vogliamo vincere ogni sera. L'obiettivo realistico è poter arrivare nei play-in. La speranza, poi, è che dal quarto anno - dopo tre anni di lavoro - si possa tornare a vincere qualcosa anche nei playoff».

Lars Weibel ha poi annunciato che prima dell'inizio della stagione potrebbe arrivare un nuovo straniero: «Virtanen ha effettuato dei test che hanno dato esito positivo. Questo, però, non significa che sarà necessariamente presente per la prima partita. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo straniero che possa darci una mano per qualche settimana, sempre nel rispetto delle nostre possibilità finanziarie».

Queste, infine, le parole di Jussi Tapola: «Inizia una nuova era ad Ambrì e non vediamo l’ora di cominciare. Vogliamo implementare una nuova cultura all'interno dell'organizzazione. I risultati saranno la conseguenza del lavoro quotidiano».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
hcaphockeynational league
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
43
72

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
58
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
32
76

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
37

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 gior
168
255

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
3 gior
1
6

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
112

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
22 ore

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
2 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
14
13

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
4 ore
15
11

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
22 ore
377

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
9 ore
12
43

Su due ruote è una strada horror

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
7 ore
40

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
1 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
44

Mirka parla, Roger piange

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
42
142

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
LIVE
MORBIO INFERIORE
3 gior
5
25

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
4 gior
74
129

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
19 ore
2
24

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO
LIVE
HCAP
3 gior
17
66

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
21 ore
21
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
95

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
29
53

Cornaredo non c'è più

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dei dati sugli stipendi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dei dati sugli stipendi

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran
LIVE
STATI UNITI
2 gior
14
68

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni
LIVE
ZURIGO
3 gior
7
33

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese
LIVE
TENNIS
3 gior
6
18

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese

Roger ora è immortale
LIVE
TENNIS
2 gior
1
50

Roger ora è immortale

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
18 ore
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Attraversa i binari alla stazione di Leuk, travolto e ucciso da un treno
LIVE
VALLESE
2 gior

Attraversa i binari alla stazione di Leuk, travolto e ucciso da un treno

ULTIME NOTIZIE SPORT
Coppa Svizzera, Lugano a Pully il 18 ottobre
LIVE
FCL
26 min

Coppa Svizzera, Lugano a Pully il 18 ottobre

Due americani a Massagno
LIVE
SPORT SPRINT

Due americani a Massagno

Macché pensione: Tami ancora in sella
LIVE
NAZIONALE
3 ore
3

Macché pensione: Tami ancora in sella

Lustrinelli-Imeri, rinnovate le promesse matrimoniali
LIVE
BUNDESLIGA
3 ore
1
1

Lustrinelli-Imeri, rinnovate le promesse matrimoniali

I Major per poter mangiare: «Agli Slam anche da infortunati»
LIVE
TENNIS
4 ore
3

I Major per poter mangiare: «Agli Slam anche da infortunati»

Wawrinka, è finita
LIVE
TENNIS
9 ore
5
27

Wawrinka, è finita

Svizzera o Italia? Tutto si deciderà il 17 settembre
LIVE
NAZIONALE
10 ore
12
8

Svizzera o Italia? Tutto si deciderà il 17 settembre

Due svizzere salutano (già) New York
LIVE
TENNIS
17 ore
5

Due svizzere salutano (già) New York

Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open
LIVE
TENNIS
17 ore
1
13

Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open

Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»
LIVE
FIFA
17 ore
3
20

Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»