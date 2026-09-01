«Obiettivo play-in»

Sul fronte della campagna abbonamenti, Mottis si è detto soddisfatto: «Abbiamo superato i 5'000 abbonamenti e abbiamo ancora diverse richieste da evadere. Il pubblico è un patrimonio fondamentale per la nostra comunità e dopo una stagione tribolata non era scontato confermare certi numeri. È un grande stimolo per continuare a lavorare nella direzione intrapresa».

Il numero 1 biancoblù è tornato anche sul lancio della campagna di azionariato: «Non è un aumento di capitale per la sopravvivenza dell'Ambrì, ma uno dei tasselli, insieme ad altre misure che abbiamo messo in atto, per raggiungere una certa stabilità e lasciarci alle spalle il più in fretta possibile il fardello degli anni scorsi. Il budget è un limite che non può essere superato. In questo senso Lars ha fatto le sue scelte pensando anche al fattore economico, perché ci crede e sposa al meglio la nostra filosofia».