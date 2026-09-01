Pogačar, che paura: «Basta poco e si rischia la paralisi»

«La cervicale è ciò che preoccupa di più»

Nella sfortuna, Pogačar può comunque considerarsi fortunato. Una caduta del genere, a quella velocità, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. «È la frattura cervicale quella più preoccupante. Basta poco e si rischia la paralisi», sottolinea Ferretti.

La stagione dello sloveno, salvo clamorosi recuperi, sembra però ormai compromessa. La frattura della clavicola sinistra era scomposta e ha richiesto un intervento chirurgico effettuato lunedì 31 agosto a Barcellona. «Penso proprio che la sua stagione sia finita. Ultimamente abbiamo assistito a rientri miracolosi, ma non penso sia questo il caso. I Mondiali sono tra un mese e tornare in salute dopo una caduta del genere, per poi allenarsi e prepararsi a un appuntamento così importante, mi sembra impossibile. Anche perché per rimettere in sesto la clavicola servono circa sei settimane».