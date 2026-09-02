«La Svizzera sta perdendo attrattiva per le aziende»

Tra le criticità indicate figurano l'allungamento delle procedure di approvazione per gli investimenti in progetti e dei permessi di lavoro per i talenti stranieri, segnalato dal 70% degli intervistati, l'introduzione dell'imposta minima OCSE (65%) e i colli di bottiglia nelle infrastrutture (60%). I manager citano inoltre le tensioni geopolitiche, le nuove barriere commerciali, l'incertezza nei rapporti con l'Unione europea e la forza del franco.

Lo studio individua cinque ambiti prioritari per preservare nel lungo periodo l'attrattiva della Confederazione: accesso ai talenti internazionali, procedure regolatorie, prevedibilità fiscale, infrastrutture e posizionamento strategico nei confronti di Ue, Stati Uniti e Asia. Secondo gli autori, una piazza economica forte richiede «condizioni quadro efficienti, proporzionate e prevedibili, che consentano innovazione, investimenti e crescita».