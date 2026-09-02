Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Il divario tra il tasso guida della Banca nazionale svizzera (BNS), attualmente allo 0,00%, e quello della Banca centrale europea (Bce), al 2,25%, rende infatti gli investimenti in euro più redditizi rispetto a quelli in franchi. Con un'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto il 3,3% in agosto si profila inoltre una politica monetaria più restrittiva da parte della Bce. "Il mercato considera già dato per scontato il passaggio a un tasso di deposito del 2,50% e, soprattutto, comincia a chiedersi per quanto tempo Francoforte dovrà mantenere questa linea più rigida", commenta Plassard.

Nelle prossime due settimane sia la Bce che la Federal Reserve decideranno in merito alla politica monetaria. Mentre nell'Eurozona un aumento del costo del denaro è dato per certo, negli Stati Uniti la situazione non appare ancora del tutto chiara, anche se le aspettative di un rialzo dei tassi sono aumentate. Da parte sua la BNS presenterà la propria valutazione della situazione il 24 settembre: gli analisti pronosticano che l'istituto guidato da Martin Schlegel opterà per lo status quo.