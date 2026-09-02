«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Gli inquirenti sono arrivati a lui analizzando le immagini di videosorveglianza e restringendo il campo tra oltre cento veicoli. Decisiva una vettura con targhe giurassiane, il cui comportamento coincideva con la sequenza ricostruita. Il sospettato si è nel frattempo costituito alla polizia di Delémont e ha ammesso di essere l’autore della sparatoria. Durante l’interrogatorio si è invece avvalso della facoltà di non rispondere.