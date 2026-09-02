Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Centrale è quindi, di nuovo, la questione della fiducia nelle istituzioni. O meglio, della sfiducia, amplificata dagli eventi delle ultime settimane e di quel disorientamento a cui anche la presidente del governo, Marina Carobbio, ha fatto riferimento nella sua dichiarazione di lunedì.

Tornando al fatto ─ e al contenuto dell'atto parlamentare ─ la già citata indipendenza degli accertamenti vale anche «per gli accertamenti medico-legali ancora in corso» e per i procedimenti penali. «Il luogo nel quale è stata effettuata l’autopsia, le strutture alle quali sono stati affidati gli ulteriori esami e l’eventuale possibilità di una verifica esterna non costituiscono aspetti meramente tecnici» così come «il ricorso a un magistrato esterno non sarebbe peraltro estraneo alla prassi recente del nostro Cantone». Non per mancanza di fiducia nei confronti della Magistratura ticinese ma, si legge, proprio per tutelarla.