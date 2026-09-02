Il Gruppo Volo a Vela Ticino festeggia 90 anni

Alle 17 sarà presentato il libro 90 anni di volo a vela in Ticino, scritto dall'aviatore ticinese Piero Bucci. Il volume ripercorre la storia del volo a vela in Ticino attraverso fotografie, testimonianze e racconti. Dalle 18.30 la festa proseguirà con la cena proposta dai food truck e il concerto dal vivo dei Freego.

Domenica 6 settembre sarà la volta della tradizionale giornata di Porte Aperte, in programma dalle 9.30 alle 17. Il pubblico potrà visitare la sede del GVVT, incontrare piloti, istruttori e allievi della scuola di volo, vedere da vicino gli alianti e scoprire il funzionamento del volo senza motore.