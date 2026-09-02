Il Gruppo Volo a Vela Ticino festeggia 90 anni
Due giorni di festa all'aeroporto di Locarno tra storia, voli, musica e porte aperte
Due giorni di festa all'aeroporto di Locarno tra storia, voli, musica e porte aperte
LOCARNO - Il Gruppo Volo a Vela Ticino (GVVT) celebra nel 2026 i suoi 90 anni di attività con un fine settimana dedicato all'aviazione, alla storia del volo a vela e al pubblico. L'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre nella sede del club presso l'Aeroporto cantonale di Locarno.
Le celebrazioni prenderanno il via sabato 5 settembre con una giornata di volo riservata agli aviatori già brevettati e iscritti, che potranno provare il volo in aliante con un istruttore. Il pomeriggio e la serata saranno invece aperti a tutti.
Alle 17 sarà presentato il libro 90 anni di volo a vela in Ticino, scritto dall'aviatore ticinese Piero Bucci. Il volume ripercorre la storia del volo a vela in Ticino attraverso fotografie, testimonianze e racconti. Dalle 18.30 la festa proseguirà con la cena proposta dai food truck e il concerto dal vivo dei Freego.
Domenica 6 settembre sarà la volta della tradizionale giornata di Porte Aperte, in programma dalle 9.30 alle 17. Il pubblico potrà visitare la sede del GVVT, incontrare piloti, istruttori e allievi della scuola di volo, vedere da vicino gli alianti e scoprire il funzionamento del volo senza motore.
Durante la giornata sarà inoltre possibile volare in aliante e motoaliante. I voli possono essere prenotati in anticipo sul sito www.gvvt.ch/porteaperte oppure, in base alla disponibilità, direttamente durante la manifestazione.
A mezzogiorno è previsto l'arrivo dei parapendisti del Club Volo Libero Ticino, in volo dal Monte Tamaro. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti food truck con specialità gastronomiche, gelati, bibite e animazione.
Attivo dal 1936, il Gruppo Volo a Vela Ticino rappresenta da novant'anni un punto di riferimento per il volo in aliante nella Svizzera italiana e ha formato generazioni di piloti. L'anniversario sarà così un'occasione per ripercorrere la storia del club e, allo stesso tempo, avvicinare nuove generazioni e appassionati al mondo del volo a vela.