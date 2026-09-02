125 anni di Croce Rossa a Bellinzona: ora si festeggia
La sezione lancia due eventi per celebrare una storia di umanità, solidarietà e volontariato.
BELLINZONA - La Croce Rossa Svizzera, Sezione di Bellinzona, celebra nel 2026 un traguardo importante: 125 anni dalla sua nascita, avvenuta nel settembre del 1901.
La Sezione di Bellinzona è stata la prima sezione della Croce Rossa Svizzera costituita in Ticino. La sua fondazione è legata all'iniziativa del dottor Federico Pedotti, medico e allora sindaco della città. Una scelta che testimonia come, già all'inizio del Novecento, a Bellinzona fosse presente una forte sensibilità verso l'aiuto alle persone e verso quei valori di solidarietà che ancora oggi rappresentano il cuore dell'attività della Croce Rossa.
Nel corso di questi 125 anni, si legge nella nota stampa, sono cambiati i bisogni della società, così come sono cambiate le attività e i servizi offerti. È rimasto però immutato l'impegno verso le persone più fragili e la convinzione che essere presenti per gli altri faccia la differenza.
Oggi la Sezione di Bellinzona opera sul territorio attraverso diversi servizi, tra cui il Servizio Trasporti, la Biblioteca a domicilio, il Servizio Visite e Animazione, il Servizio Sociale e il Mercatino, grazie anche al prezioso contributo dei volontari.
Due appuntamenti per festeggiare
Per festeggiare questo importante anniversario, la Croce Rossa Svizzera – Sezione di Bellinzona ha organizzato due appuntamenti, pensati per coinvolgere la popolazione attraverso la convivialità, la musica e la cultura. Il primo sarà sabato 12 settembre, nell'area situata a nord del Gattile di Bellinzona.
Una giornata aperta alla popolazione, pensata per incontrarsi, divertirsi e conoscere più da vicino la realtà della Croce Rossa e il prezioso lavoro dei suoi volontari.
Il programma:
10.00 – Si aprono le porte del Villaggio dei 125 anni
10.30 – Saluti ufficiali e inaugurazione delle celebrazioni
12.30 – Pranzo in compagnia – pasta offerta
Pomeriggio – Festa per tutti: giochi, animazione e bancarelle
16.00 – Aperitivo in musica con DJ KiKo
18.00 – Si accende la griglia: cena in compagnia
21.00 – Live Music: Dirty Dolls in concerto
23.00 – Chiusura del Villaggio
Il secondo appuntamento avrà invece una forte componente culturale e celebrativa. Mercoledì 23 settembre, con inizio alle 20.15, la Sezione di Bellinzona della Croce Rossa Svizzera invita la popolazione al Teatro Sociale di Bellinzona per assistere alla rappresentazione di “Icaro” della Compagnia Finzi Pasca.
Un appuntamento speciale per celebrare insieme un percorso lungo 125 anni, durante i quali la Croce Rossa si è sempre distinta per la dedizione a valori fondamentali quali l'umanità, la neutralità e la solidarietà.
La serata al Teatro Sociale vuole essere un momento di incontro e di condivisione, nel quale cultura e impegno sociale si intrecciano per celebrare una storia fatta soprattutto di persone: volontarie, volontari, collaboratrici, collaboratori e sostenitori che, generazione dopo generazione, hanno contribuito a mantenere viva la presenza della Croce Rossa sul territorio.
I biglietti sono già in vendita presso l'Info Point Bellinzona.
E si cercano nuovi volontari
125 anni rappresentano una lunga storia, ma anche un nuovo punto di partenza. La Croce Rossa Svizzera – Sezione di Bellinzona vuole utilizzare questo importante anniversario non soltanto per ricordare il passato, ma per guardare alle sfide del futuro e rinnovare il proprio impegno verso la comunità.
Per questo la Sezione lancia anche un appello alla popolazione alla ricerca di nuovi volontari.
Mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo, accompagnare una persona, offrire ascolto e compagnia o contribuire alle numerose attività della Sezione sono gesti semplici, ma capaci di generare un grande valore.
Dopo 125 anni la nostra storia continua. E il prossimo capitolo può essere scritto anche da chi sceglierà di diventare volontario.