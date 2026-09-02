125 anni di Croce Rossa a Bellinzona: ora si festeggia

Nel corso di questi 125 anni, si legge nella nota stampa, sono cambiati i bisogni della società, così come sono cambiate le attività e i servizi offerti. È rimasto però immutato l'impegno verso le persone più fragili e la convinzione che essere presenti per gli altri faccia la differenza.



Oggi la Sezione di Bellinzona opera sul territorio attraverso diversi servizi, tra cui il Servizio Trasporti, la Biblioteca a domicilio, il Servizio Visite e Animazione, il Servizio Sociale e il Mercatino, grazie anche al prezioso contributo dei volontari.

