Bisogna pedalare: a Balerna dieci biciclette accendono lo schermo
Il pubblico sarà protagonista generando energia per la proiezione de "Il robot selvaggio"
BALERNA - Un cinema alimentato a pedali, con il pubblico chiamato a produrre l’energia necessaria per la proiezione. Si chiama Ciclocinema ed è dedicato agli appassionati di mobilità sostenibile. L'appuntamento è previsto per venerdì 4 settembre alle ore 21.00 al Parco della Nunziatura di Balerna.
«Il Ciclocinema è un modo semplice e coinvolgente per scoprire il valore dell’energia e della partecipazione - spiega Caterina Bassoli, coordinatrice delle campagne di mobilità scolastica di ATA Ticino. - Bambini e adulti possono diventare parte dell’esperienza, trasformando una serata al cinema in un momento di condivisione e mobilità attiva».
L’energia necessaria per proiettare il film sarà prodotta da dieci biciclette. Chi lo desidera potrà pedalare a turno, contribuendo concretamente alla realizzazione della proiezione, mentre gli altri spettatori potranno assistere comodamente seduti. Anche i bambini potranno partecipare alla produzione di energia.
In linea con la serata "green" sarà proiettato “Il robot selvaggio”, film d’animazione che racconta la storia di Roz, un robot che si ritrova su un’isola incontaminata e impara, attraverso nuovi incontri, il valore della collaborazione, della cura e del rapporto con la natura.
I consigli di ATA
Ai partecipanti si consiglia di portare una coperta o un cuscino per stare più comodi, una borraccia per ridurre i rifiuti e, per i più piccoli, il proprio peluche preferito per vivere una speciale serata di cinema sotto le stelle. ATA invita inoltre il pubblico a raggiungere il Parco della Nunziatura a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al coperto.