Bisogna pedalare: a Balerna dieci biciclette accendono lo schermo

«Il Ciclocinema è un modo semplice e coinvolgente per scoprire il valore dell’energia e della partecipazione - spiega Caterina Bassoli, coordinatrice delle campagne di mobilità scolastica di ATA Ticino. - Bambini e adulti possono diventare parte dell’esperienza, trasformando una serata al cinema in un momento di condivisione e mobilità attiva».