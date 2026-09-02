I diplomati (e i premiati) nel settore alberghiero e della ristorazione
L'evento ha riunito 168 diplomati, di cui 36 hanno raggiunto i primi posti in classifica.
L'evento ha riunito 168 diplomati, di cui 36 hanno raggiunto i primi posti in classifica.
LUGANO - Il 27 agosto si è svolta, al Centro Esposizioni Lugano, la cerimonia di diploma delle migliori persone in formazione nel settore alimentazione e servizi per l'anno scolastico 2025/26.
L'evento ha riunito 168 persone, che sono state diplomate nell'ambito del settore alberghiero e della ristorazione, di cui 36 premiate per aver raggiunto i primi posti in classifica. Inoltre, sono stati consegnati anche 3 attestati professionali federali a Cuochi in dietetica.
Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte, per Hotel & Gastro formazione Ticino Gabriele Beltrami, il municipale On. Marco Chiesa, la presidente di HotellerieSuisse Ticino Sonja Frey, il presidente di GastroTicino Massimo Suter, per l’Associazione Economia domestica Ticino il presidente Luisito Coltamai e per la Divisione della Formazione Professionale e Città dei mestieri Tatiana Lurati-Grassi.
I diplomati si sono diplomati nelle professioni di cuoco/a, impiegato/a di ristorazione, impiegato/a d’albergo, impiegato/a di economia domestica, impiegato/a in comunicazione alberghiera, impiegato/a di gastronomia standardizzata, addetto/a di cucina, addetto/a di ristorazione, addetto/a del settore alberghiero-economia domestica e tecnico/a alimentarista.