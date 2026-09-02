«Domande e silenzi su Claudio Zali». L'MPS si interroga sulle responsabilità politiche

«Ebbene - sottolinea il Movimento per il Socialismo - queste interpellanze, che avevano come oggetto proprio i comportamenti di Claudio Zali, non hanno ricevuto alcuna risposta». «In diversi casi - si legge nella lunga nota inviata in mattinata dall'MPS -, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (composto dai rappresentanti dei partiti che formano un gruppo in Parlamento, vale a dire PLR, Centro, Lega, PS, UDC e Verdi) ha deciso, a maggioranza, di trasformarle in interrogazioni».

Una differenza che, viene rimarcato, è sostanziale: «L’interpellanza è una domanda alla quale il Governo deve rispondere in aula durante le sedute del Gran Consiglio e sulla quale gli interpellanti possono chiedere l’apertura di una discussione generale. All’interrogazione segue invece una risposta scritta da parte del Governo entro 60 giorni». «Ebbene - fa notare l'MPS -, nessuno di questi atti parlamentari ha finora ricevuto risposta».