GRIGIONI
Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto
Il giovane era rimasto gravemente ferito ed è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate.
Polizia Cantonale Grigioni
Fonte Polizia Cantonale Grigioni
Incidente mortale sul Passo della Flüela: muore anche l'altro diciottenne coinvolto
Il giovane era rimasto gravemente ferito ed è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate.
COIRA - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla Flüelastrasse. Il conducente diciottenne, rimasto gravemente ferito nello schianto, è deceduto martedì in ospedale a causa delle ferite riportate.
Il diciottenne stava viaggiando sulla Flüelastrasse a bordo di un veicolo a tre ruote insieme a un'altra giovane di 18 anni, deceduta sul posto. Nei pressi della frazione di Bedra, il veicolo ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con una motociclista, rimasta gravemente ferita.
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