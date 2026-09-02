Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro

Il motivo alla base dell'abbandono della produzione è che alcuni contratti di locazione presso il sito di Kleinbasel stanno per scadere. Per questo motivo, ulteriori attività verranno trasferite dal quartiere Kleinbasel al Novartis Campus sull'altra sponda del Reno, secondo il comunicato. Tra queste figurano laboratori per banche cellulari biologiche, procedure di test analitici e attività di sviluppo tecnico.