Novartis taglia fino a 130 posti di lavoro
La decisione è legata alla scadenza di contratti di locazione e al trasferimento di attività al Novartis Campus.
BASILEA - Il gruppo farmaceutico Novartis taglierà a Basilea fino a 130 posti di lavoro entro la fine del 2027. Il motivo è che la produzione di biologici a basso volume nel quartiere Kleinbasel verrà abbandonata, ha comunicato l'azienda mercoledì. In futuro, altri siti di produzione di biologici nel mondo dovrebbero assumere i compiti della fabbrica basilese, si legge ancora.
Il motivo alla base dell'abbandono della produzione è che alcuni contratti di locazione presso il sito di Kleinbasel stanno per scadere. Per questo motivo, ulteriori attività verranno trasferite dal quartiere Kleinbasel al Novartis Campus sull'altra sponda del Reno, secondo il comunicato. Tra queste figurano laboratori per banche cellulari biologiche, procedure di test analitici e attività di sviluppo tecnico.
Il trasferimento rappresenta il prossimo passo dei piani già annunciati per costruire un nuovo centro per lo sviluppo tecnico dei biologici nel campus, si legge. Questo dovrebbe integrare il centro di ricerca esistente per i biologici.
Tutte le modifiche previste sono soggette, secondo quanto indicato, al processo di informazione e consultazione. Novartis si impegna a sostenere i collaboratori interessati con una serie di offerte - tra cui un piano sociale di lunga durata.
Unia chiede la rinuncia ai licenziamenti
Il sindacato Unia si mostra in una prima reazione «allarmato di fronte al continuo smantellamento dei posti di produzione in Svizzera». L'annuncio arriva nove mesi dopo la comunicazione dell'ultimo grande taglio di posti di lavoro a Stein, Argovia. Dal 2018 Novartis ha così eliminato quasi 3000 posti di lavoro in Svizzera.
Unia chiede quindi al gruppo basilese «la rinuncia a qualsiasi licenziamento e la continuazione dell'impiego dei lavoratori in un altro sito nella Svizzera nordoccidentale, invece di trasferire la produzione all'estero», si legge nella comunicazione.