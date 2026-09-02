ARGOVIA
Rilasciata la salma della 22enne, il legale: «Restano interrogativi e dubbi»
La famiglia attende il rimpatrio della giovane mentre permangono dubbi sulla dinamica dei fatti.
Fonte ats
Rilasciata la salma della 22enne, il legale: «Restano interrogativi e dubbi»
La famiglia attende il rimpatrio della giovane mentre permangono dubbi sulla dinamica dei fatti.
AARAU - La salma della 22enne italiana morta in seguito a una sparatoria al rave party di Aarau, è stata rilasciata dalla procura ai familiari ai fini della sepoltura.
Restano ora gli adempimenti burocratici e consolari per il rimpatrio, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Lo fa sapere all'agenzia di stampa italiana ANSA l'avvocata Antonella Crudeli, legale della famiglia materna della giovane.
Quest'ultima aggiunge di avere «massima fiducia nell'autorità inquirente svizzera», ma restano «interrogativi e dubbi», soprattutto per il sistema giudiziario differente.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA