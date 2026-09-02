Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

In carica fino al 30 settembre

Zali, al netto della decisione presa, rimarrà consigliere di Stato fino al 30 settembre. Quindi, in quanto eletto dal popolo, «continuerà ad avere accesso alle sedute del Governo e continuerà ad avere un ufficio. Chiaramente, non avrà più accesso alle competenze e alle attività legate alla direzione del Dipartimento del territorio». La ragione è anche giuridica. «Non possiamo togliergli la funzione di consigliere di Stato. Abbiamo già spiegato quali sono le basi legali e, d'altra parte, lo vediamo anche in altri Cantoni, dove consiglieri di Stato sono rimasti in carica nonostante vicende e procedure penali».

«È ora di voltare pagina»

I volti sono tirati. «È un momento difficile e di smarrimento per il nostro cantone e per la sua popolazione - ha esordito la presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio Guscetti -. Le ipotesi di reato sono molto gravi e il Governo le prende molto seriamente. Vicende che hanno messo in discussione non solo la figura di Claudio Zali, ma anche quella dell'intero Governo».