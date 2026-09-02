Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate
Iniziativa gratuita che promuove inclusione, creatività e benessere nei quartieri cittadini.
LUGANO - Mercoledì 9 settembre riprendono nei parchi rionali di Molino Nuovo e Cassarate i laboratori creativi per bambini e bambine, insieme ai momenti di socializzazione per gli adulti. I laboratori sono proposti dall’Associazione Scintilla con il progetto “Manoamano”.
L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Lugano, è stata ideata nel 2023 con l’obiettivo di incoraggiare l’immaginazione dei bambini e favorire la coesione sociale. Da aprile a ottobre, escluse le vacanze scolastiche, il progetto propone incontri settimanali aperti a tutte e tutti, con attività creative e coinvolgenti per i bambini e occasioni di incontro e socializzazione per gli adulti, in un contesto informale e accogliente. Ad accompagnare le attività è un team di animatori attivi da diversi anni sul territorio, insieme a un furgoncino carico di colori e materiali artistici.
La partecipazione agli incontri è gratuita, grazie al sostegno della Divisione Socialità della Città di Lugano e a un fondo del PIC-Programma di Integrazione Cantonale, volto a favorire uno sviluppo socialmente sostenibile.
Con l’obiettivo di favorire la collaborazione e il benessere dei partecipanti, i laboratori si svolgono all’aperto e propongono attività diverse, dal disegno alla lavorazione di materiali naturali, dalla creazione di totem realizzati con materiali di recupero alla manipolazione dell’argilla.
La partecipazione è libera e non richiede iscrizione. Gli incontri si svolgono di mercoledì, dalle 15:30 alle 17:15 a:
- Molino Nuovo-Gerra (all’esterno delle Scuole Elementari Gerra, in Via Trevano 86): 9 e 23 settembre, 7 e 21 ottobre
- Cassarate (Parco di Via Pico): 16 e 30 settembre, 14 e 28 ottobre