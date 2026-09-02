Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate

L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Lugano, è stata ideata nel 2023 con l’obiettivo di incoraggiare l’immaginazione dei bambini e favorire la coesione sociale. Da aprile a ottobre, escluse le vacanze scolastiche, il progetto propone incontri settimanali aperti a tutte e tutti, con attività creative e coinvolgenti per i bambini e occasioni di incontro e socializzazione per gli adulti, in un contesto informale e accogliente. Ad accompagnare le attività è un team di animatori attivi da diversi anni sul territorio, insieme a un furgoncino carico di colori e materiali artistici.