Liceo: dimezzato il servizio psicologico, il SISA alza la voce

Il SMP ha giustificato la decisione con una riorganizzazione dell'organico a livello cantonale e con la carenza di personale disponibile, sottolineando che il servizio resta comunque costantemente reperibile tramite l'apposito numero verde.

Le spiegazioni, tuttavia, non hanno soddisfatto il SISA, secondo cui «la reperibilità del SMP tramite il numero verde era tale anche prima, motivo per cui il dimezzamento delle presenze presso il Liceo di Bellinzona si configura come una vera e propria perdita di prossimità agli allievi e di qualità del servizio offerto».