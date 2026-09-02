«Più lavori, più ti resta»

BELLINZONA - Una riforma della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) per rafforzare gli incentivi al lavoro, favorire l'autonomia economica dei beneficiari e distinguere più chiaramente il sostegno legato al bisogno dalle misure di promozione professionale e familiare. È quanto chiedono i granconsiglieri leghisti Stefano Tonini e Alessandro Mazzoleni con una mozione presentata oggi e cofirmata dai colleghi Raffaella Zucchetti, Omar Balli, Sem Genini e Stefano Quadri.