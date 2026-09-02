Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«Più lavori, più ti resta»

Mozione leghista in Gran Consiglio: «Mettere il lavoro e l’autonomia al centro della LAPS e distinguere sostegno sociale e promozione professionale»
«Più lavori, più ti resta»
Ti-Press
di Cronaca Ticino
«Più lavori, più ti resta»
Mozione leghista in Gran Consiglio: «Mettere il lavoro e l’autonomia al centro della LAPS e distinguere sostegno sociale e promozione professionale»

BELLINZONA - Una riforma della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) per rafforzare gli incentivi al lavoro, favorire l'autonomia economica dei beneficiari e distinguere più chiaramente il sostegno legato al bisogno dalle misure di promozione professionale e familiare. È quanto chiedono i granconsiglieri leghisti Stefano Tonini e Alessandro Mazzoleni con una mozione presentata oggi e cofirmata dai colleghi Raffaella Zucchetti, Omar Balli, Sem Genini e Stefano Quadri.

La proposta parte dall'aumento del costo della vita e, in particolare, dei premi dell'assicurazione malattia, che secondo i firmatari incide sempre più sul reddito disponibile delle economie domestiche ticinesi. Pur riconoscendo il ruolo essenziale delle prestazioni sociali cantonali, i mozionanti chiedono che il sistema dia maggiore priorità al lavoro, alla reintegrazione professionale e all'autonomia economica rispetto a una dipendenza durevole dagli aiuti.

Il principio indicato nel titolo della mozione è che un aumento dell'attività lavorativa debba tradursi in un effettivo miglioramento del reddito disponibile. Secondo i firmatari, quando il maggior salario viene in larga parte compensato dalla contemporanea riduzione delle prestazioni sociali si producono effetti soglia e aliquote marginali implicite che possono indebolire l'incentivo a entrare nel mercato del lavoro o ad aumentare il grado d'occupazione.

Come esempio puramente illustrativo, la mozione cita il caso di una persona che passa da un'occupazione al 40% a una al 60%: con 600 franchi mensili di salario aggiuntivo e una contemporanea riduzione delle prestazioni pari a 500 franchi, il vantaggio effettivo sarebbe di appena 100 franchi. Le cifre, precisano gli autori, non rappresentano una simulazione delle attuali prestazioni LAPS.

Per contrastare questi effetti viene proposta l'introduzione di un meccanismo temporaneo che potrebbe comprendere una franchigia supplementare sul maggior reddito da lavoro, un incentivo finanziario collegato all'inizio, alla ripresa o all'aumento sostanziale di un'attività lucrativa o alla partecipazione a percorsi riconosciuti di inserimento e reinserimento, nonché il rimborso delle spese direttamente provocate dall'aumento dell'attività lavorativa o dalla partecipazione a una misura.

La mozione richiama quanto già avviene nell'assistenza sociale ticinese. Le direttive per il 2026 prevedono infatti, durante l'attivazione in misure di inserimento socio-professionale, un supplemento d'integrazione di 300 franchi mensili per un'attivazione al 100%, ridotto proporzionalmente per percentuali inferiori e suscettibile di riduzione o annullamento in caso di mancata collaborazione. La LAPS contempla inoltre all'articolo 6 una franchigia sul reddito da lavoro. L'obiettivo dichiarato è trasformare questi strumenti oggi circoscritti in un principio generale e coordinato con le diverse leggi speciali.

L'incentivo aggiuntivo proposto non dovrebbe costituire una nuova prestazione permanente, ma una componente promozionale limitata nel tempo. Per questa ragione, i mozionanti chiedono che, nella misura massima consentita dal diritto superiore, sia riservato ai cittadini svizzeri e agli stranieri titolari di un permesso di domicilio C. Spetterebbe al Consiglio di Stato individuare una soluzione giuridicamente sostenibile, considerando le differenti situazioni dei cittadini UE/AELS, dei cittadini di Stati terzi e degli altri statuti tutelati dal diritto federale o internazionale.

Un altro capitolo della proposta riguarda l'assegno integrativo (AFI) e l'assegno di prima infanzia (API). I firmatari chiedono di riesaminarne la disciplina affinché siano configurati come prestazioni sociali di sostegno economico legate al bisogno e alla sussidiarietà e, quando ragionevolmente esigibile, all'attivazione verso l'autonomia, anziché come misure di promozione familiare.

La mozione ricorda che la giurisprudenza federale, in particolare la DTF 141 II 401, ha qualificato AFI e API come strumenti di politica familiare, escludendo proprio in ragione di questa natura che costituissero aiuto sociale ai sensi del diritto migratorio allora applicabile. La DTF 143 I 1 ha inoltre ricostruito l'origine e le finalità familiari delle prestazioni ed esaminato le differenti condizioni di accesso previste per cittadini svizzeri e stranieri. Per i mozionanti, un'eventuale nuova qualificazione non potrebbe quindi limitarsi a un cambiamento di denominazione, ma richiederebbe modifiche sostanziali dello scopo, della struttura e delle condizioni delle prestazioni.

Le misure di vera promozione familiare, cioè quelle che vanno oltre la copertura di un bisogno economico e perseguono obiettivi quali il sostegno alla famiglia, alla natalità e alla conciliabilità tra vita familiare e professionale, dovrebbero invece essere disciplinate separatamente. In questo ambito la mozione invita a riprendere e approfondire il dibattito avviato nel 2024 dal "Poker di iniziative per rilanciare la natalità in Ticino: più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei giovani!" del Gruppo il Centro + GdC, senza necessariamente riproporne le singole misure. Il testo osserva inoltre che negli anni proposte in materia di famiglia, natalità, conciliabilità, assegni e fiscalità familiare sono arrivate da diverse forze politiche presenti in Gran Consiglio.

La nuova impostazione, precisano i firmatari, non comporterebbe l'esclusione automatica da AFI e API degli stranieri privi di permesso C: se soddisfano le condizioni previste dalla legge, potrebbero continuare a beneficiare di queste prestazioni come sostegno sociale legato al bisogno. Il requisito della cittadinanza svizzera o del permesso C riguarderebbe invece, nella misura giuridicamente ammissibile, le componenti cantonali aggiuntive di promozione economica, professionale o familiare.

Un approfondimento specifico viene chiesto anche per le conseguenze sul diritto migratorio. La mozione ricorda che nel 2016 il Ticino aveva introdotto per AFI e API il requisito del permesso C per gli stranieri, affiancandolo a livello regolamentare alla parificazione di un soggiorno ininterrotto di cinque anni in Svizzera con permesso B. Richiama inoltre la mozione MO 1768 del 22 gennaio 2024, accolta dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2025, che ha già portato alla richiesta di un approfondimento esterno sulla possibilità di differenziare l'accesso degli stranieri alle prestazioni LAPS. Il nuovo studio dovrebbe coordinarsi con quel mandato, evitando duplicazioni.

I firmatari chiedono inoltre dati disaggregati sulle prestazioni LAPS versate a cittadini svizzeri, stranieri titolari di permesso C e stranieri senza permesso C, con particolare attenzione ad AFI e API e, dove possibile, distinguendo anche cittadini UE/AELS e cittadini di Stati terzi. Il Consiglio di Stato dovrebbe inoltre simulare l'impatto finanziario e distributivo delle modifiche su differenti tipologie di economie domestiche.

Tra le richieste rivolte al Governo figurano anche il coordinamento del nuovo modello con la franchigia sul reddito da lavoro prevista dalla LAPS, il supplemento d'integrazione e il rimborso delle spese già applicati nell'assistenza sociale, la RIPAM e le altre leggi speciali. La mozione propone infine un monitoraggio periodico degli effetti delle riforme sull'ingresso e sulla permanenza nel mercato del lavoro, sul grado d'occupazione, sulla dipendenza dalle prestazioni, sui costi pubblici e, quando giuridicamente rilevante, sulla politica dei permessi.

La finalità complessiva indicata dai mozionanti è costruire un sistema nel quale il sostegno economico continui a garantire una rete sociale a chi si trova in difficoltà, ma nel quale il rientro nel mercato del lavoro o l'aumento del grado d'occupazione producano un beneficio economico tangibile. Parallelamente, la proposta punta a separare sul piano legislativo le prestazioni subordinate al bisogno dalle misure aggiuntive di promozione professionale e familiare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autonomia economicaincentivi al lavorolapsprestazioni sociali
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
74

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
60
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
11 ore
3
17

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
22 ore
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
110

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
15

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
6 ore
52

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Su due ruote è una strada horror

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
3 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
44

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
370

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
13

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
11 ore
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
137

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
23 ore
21
98

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
9 ore
47
73

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
18 ore
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
25
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
11 ore
29

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
11 ore
5
47

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
11 ore
24
68

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
86

Altra partita, altri timori

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
10
58

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
8 ore
21
65

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
2 gior
31
54

Cornaredo non c'è più

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
21

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
3 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
3 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
21 ore
51
174

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
3 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
69

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
20
53

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
11 ore
19

Non buttate le vostre biciclette

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte
LIVE
BELLINZONA
18 min

Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte

«Per la politica energetica ticinese è un giorno felice»
LIVE
CANTONE
1 ora

«Per la politica energetica ticinese è un giorno felice»

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
2 ore
62
109

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

Liceo: dimezzato il servizio psicologico, il SISA alza la voce
LIVE
BELLINZONA
3 ore
10
22

Liceo: dimezzato il servizio psicologico, il SISA alza la voce

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
3 ore
48
280

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
3 ore
19
80

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate
LIVE
LUGANO
3 ore
2

Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
5 ore
27
61

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

Brione Verzasca non si arrende: una petizione per rilanciare la scuola media
LIVE
CANTONE
6 ore
1
15

Brione Verzasca non si arrende: una petizione per rilanciare la scuola media

«Domande e silenzi su Claudio Zali». L'MPS si interroga sulle responsabilità politiche
LIVE
CANTONE
7 ore
23
104

«Domande e silenzi su Claudio Zali». L'MPS si interroga sulle responsabilità politiche