«Nessuna voglia di chiacchiere da ufficio», e si mangia alla scrivania

«Le pause consapevoli sono importanti anche fisicamente»

«Una pausa consapevole è importante anche dal punto di vista fisico», afferma l’esperta. Chi continua a lavorare mentre mangia utilizza le stesse risorse mentali e fisiche di prima, impedendo un vero recupero. Kopp riassume così: «Le buone pause sono quelle in cui creiamo volutamente un contrasto con l’attività precedente. Un semplice cambio di schermo, ad esempio dal PC al cellulare, non è sufficiente».