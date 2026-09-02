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«Nessuna voglia di chiacchiere da ufficio», e si mangia alla scrivania

Lo facciamo in molti. Una psicologa del lavoro spiega cosa comporta questa abitudine.
«Nessuna voglia di chiacchiere da ufficio», e si mangia alla scrivania
kaboompics
di 20 Minuten
«Nessuna voglia di chiacchiere da ufficio», e si mangia alla scrivania
Lo facciamo in molti. Una psicologa del lavoro spiega cosa comporta questa abitudine.

SONDAGGIO

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Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

ZURIGO - Per molti svizzeri e svizzere, mangiare alla scrivania è ormai parte integrante della routine lavorativa. Ma cosa spinge a restare seduti al proprio posto anche durante la pausa pranzo? Il carico di lavoro è così intenso da non lasciare spazio a una vera pausa, oppure si preferisce godersi un momento di tranquillità, magari guardando una serie preferita mentre si mangia? Per scoprirlo, 20 Minuten ha interpellato la sua community.

Il "desk-lunch" come «regola non scritta»
Alcuni scelgono consapevolmente di pranzare alla scrivania per continuare a lavorare anche durante la pausa. «Spero di poter finire prima la giornata», racconta un utente. Altri, invece, preferiscono trascorrere la pausa pranzo in solitudine: «Nessuna voglia di chiacchiere da ufficio», sintetizza una voce.

«Non voglio ascoltare commenti sul cibo che mi porto da casa», scrive qualcun altro. In alcune aziende, inoltre, il desk-lunch sembra essere parte della cultura lavorativa. Diversi intervistati parlano di una «regola non scritta»: siccome tutti mangiano alla scrivania, si ha quasi timore a comportarsi diversamente.

«Non ho bisogno di chiacchiere inutili»
Per altri, invece, la pausa pranzo rappresenta una vera e propria interruzione della giornata lavorativa. «Pausa pranzo significa: pausa dal lavoro, pausa dal parlare di lavoro, pausa dai colleghi impegnativi che non hai scelto tu», sottolinea un lettore. Perfino il suo cellulare resta in modalità aereo durante la pausa. Che persino chi preferisce trascorrere la pausa pranzo da solo: «Durante la pausa non ho bisogno di chiacchiere inutili».

Tranquillità per la salute mentale
Non sono pochi coloro che amano la tranquillità: «Se le persone parlano di lavoro durante il pranzo, allora preferisco stare da solo», riferisce un altro utente. Tuttavia, non mancano opinioni opposte: «Preferisco pranzare con i miei colleghi al tavolo della sala pausa», scrive una 37enne. Alcuni, per motivi di salute, scelgono consapevolmente la tranquillità: «Sono altamente sensibile, nello spettro e introversa e nella mia pausa pranzo di soli 30 minuti ho assolutamente bisogno di tranquillità», racconta una 34enne.

Il cambio consapevole favorisce il recupero
La psicologa del lavoro Nicole Kopp spiega quali effetti abbia questa abitudine sulla psiche e come possa influenzare il senso di squadra.

Spesso le persone hanno bisogno di tranquillità durante la pausa pranzo per recuperare dagli stimoli della mattina: «Se durante la pausa pranzo il posto di lavoro è silenzioso, può essere un luogo adatto per ritirarsi», sottolinea Kopp.

«Le pause consapevoli sono importanti anche fisicamente»
«Una pausa consapevole è importante anche dal punto di vista fisico», afferma l’esperta. Chi continua a lavorare mentre mangia utilizza le stesse risorse mentali e fisiche di prima, impedendo un vero recupero. Kopp riassume così: «Le buone pause sono quelle in cui creiamo volutamente un contrasto con l’attività precedente. Un semplice cambio di schermo, ad esempio dal PC al cellulare, non è sufficiente».

Pranzo insieme come «lubrificante sociale»
Per Nicole Kopp, le pause pranzo condivise possono rafforzare il senso di squadra. L’esperta le definisce così: «Sono il lubrificante sociale di un team: nello scambio informale e nelle conversazioni personali nascono fiducia e senso di appartenenza». Kopp aggiunge: «Molti team si sono resi conto di quanto siano preziosi questi momenti, soprattutto durante la pandemia di coronavirus».

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