«Sei considerato un pezzo di carne»

Boonen, che aveva circa 21 anni quando la sua popolarità è esplosa, ha spiegato che si trattava «spesso di donne di età compresa tra i 45 e i 50 anni». Per diverso tempo non ha reagito, anche per il timore di non essere preso sul serio: «Quando, a 25 anni, dici che la cosa ti dà fastidio, semplicemente vieni preso in giro».

La testimonianza è emersa nella stessa trasmissione in cui è intervenuta anche l'ex Miss Belgio Annelien Coorevits. «Ho quasi 40 anni e mi succede ancora - ha dichiarato, raccontando un recente episodio nel quale un uomo le avrebbe infilato una mano nella scollatura - Questo tipo di comportamento non è accettabile. Semplicemente non lo è mai».