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«Sei considerato un pezzo di carne»

Boonen racconta le molestie subite
«Sei considerato un pezzo di carne»
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di 20min.ch | Chris Geiger
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«Sei considerato un pezzo di carne»
Boonen racconta le molestie subite
L'ex campione del mondo belga, storico rivale di Fabian Cancellara, ha rivelato di essere stato vittima di molestie sessuali all'inizio della carriera.
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BRUXELLES - Tom Boonen ha raccontato di essere stato vittima di molestie sessuali all'inizio della sua carriera da ciclista professionista. Ospite sul canale fiammingo VTM, il 45enne ex campione del mondo belga ha riferito di aver subito ripetutamente gesti inappropriati da parte di presunte tifose.

«Le donne mi davano pizzicotti sulle natiche prima della partenza delle corse - ha raccontato il quattro volte vincitore della Parigi-Roubaix - In quel momento, sei semplicemente considerato come un pezzo di carne». L'ex rivale di Fabian Cancellara ha inoltre affermato di essere stato toccato più volte all'altezza dell'inguine.

Boonen, che aveva circa 21 anni quando la sua popolarità è esplosa, ha spiegato che si trattava «spesso di donne di età compresa tra i 45 e i 50 anni». Per diverso tempo non ha reagito, anche per il timore di non essere preso sul serio: «Quando, a 25 anni, dici che la cosa ti dà fastidio, semplicemente vieni preso in giro».

La testimonianza è emersa nella stessa trasmissione in cui è intervenuta anche l'ex Miss Belgio Annelien Coorevits. «Ho quasi 40 anni e mi succede ancora - ha dichiarato, raccontando un recente episodio nel quale un uomo le avrebbe infilato una mano nella scollatura - Questo tipo di comportamento non è accettabile. Semplicemente non lo è mai».

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