«Meno aspettative e pressione, può essere un vantaggio»

La tua giovane età non ti metterà in soggezione quando dovrai rivolgerti a qualcuno più vecchio di te con una carriera importante alle spalle?

«È vero, sono il capitano più giovane della storia dell'Ambrì, ma questa cosa non mi spaventa. Sono ancora molto giovane e non ho molta esperienza. Tuttavia, i miei compagni più esperti mi aiuteranno, soprattutto nel primo anno, e anche loro potranno dire la loro in spogliatoio, come ad esempio Daniele Grassi. Cercherò di dare l'esempio anche sul ghiaccio, portando tanta energia, come sono solito fare».

A chi hai detto per primo che l'Ambrì voleva nominarti capitano?

«Alla mia famiglia, ho mandato loro un messaggio. La sera abbiamo festeggiato un po'...».