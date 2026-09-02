Berrettini e la piaga del tennis

Di quella che è una vera e propria piaga ci avevano parlato dettagliatamente i “nostri” Rémy Bertola e Susan Bandecchi. Che il sistema, così com’è, non dia alcuna protezione lo hanno però ribadito anche i big assoluti. Ultimo tra questi è stato Matteo Berrettini il quale, dopo aver battuto Stan Wawrinka ed essersi qualificato per il secondo turno degli US Open, ha ammesso di doversi confrontare continuamente con minacce e pressioni.