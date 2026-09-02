Artisa e San Bernardino Silver Sponsor del Lugano

«Siamo felici e riconoscenti verso Artisa Group SA e San Bernardino Swiss Alps SA per la scelta di far parte dei Silver Sponsor dell’Hockey Club Lugano - ha chiuso Marco Werder, CEO del Lugano - Il Gruppo fondato da Stefano Artioli, con il suo forte spirito imprenditoriale, si è sempre dimostrato vicino alla nostra realtà, sin dall’ideazione nel 2017 dello spazio di Hospitality che ancora oggi porta il nome di Artisa VIP Lounge. Stefano e Alain Artioli sono entrambi grandi appassionati di sport e di hockey in particolare e, nel tempo, hanno saputo trasformare questa passione in un solido connubio di successo con il nostro club».