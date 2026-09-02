Artisa e San Bernardino Silver Sponsor del Lugano
Rinnovata un'importante collaborazione
Rinnovata un'importante collaborazione
LUGANO - Il Lugano, Artisa Group SA e San Bernardino Swiss Alps SA hanno recentemente rinnovato il loro legame con un accordo triennale. Il gruppo svizzero attivo nel settore immobiliare a livello internazionale e la società promotrice del rilancio di San Bernardino come destinazione turistica saranno così Silver Sponsor dell’HCL. I marchi Artisa e San Bernardino Swiss Alps continueranno così a decorare il casco di gioco della prima squadra bianconera, rispettivamente nelle partite casalinghe e in trasferta.
Artisa Group si distingue per la capacità di coniugare visione, innovazione e concretezza e da anni sviluppa, realizza e gestisce progetti immobiliari che migliorano la qualità della vita urbana, creando valore sostenibile per persone, città e territori.
San Bernardino Swiss Alps è invece al centro del rilancio e della valorizzazione dell’omonima destinazione alpina. Attraverso un progetto integrato che coinvolge impianti di risalita, ospitalità, residenze, ristorazione, eventi e attività sportive e per il tempo libero, la società punta a rafforzare l’attrattività turistica di San Bernardino durante tutto l’anno, generando nuove opportunità per il territorio.
«L’hockey rappresenta in modo autentico il valore del gioco di squadra - ha spiegato Alain Artioli, CEO di Artisa Group - il talento individuale diventa davvero decisivo quando viene messo al servizio di un obiettivo comune. È un principio che sentiamo profondamente vicino al modo di operare di Artisa Group, fondato su competenze complementari, responsabilità, determinazione e capacità di costruire insieme. Rinnovare il nostro sostegno all’HCL significa condividere questi valori con un club che rappresenta da anni un punto di riferimento sportivo in tutta la Svizzera».
«Il progetto San Bernardino Swiss Alps è nato dalla volontà di sviluppare il territorio attraverso la collaborazione tra persone, imprese e istituzioni - ha invece sottolineato Stefano Artioli, amministratore unico San Bernardino Swiss Alps ha aggiunto - Anche per questo riconosciamo nell’hockey e nell’HCL la stessa energia, la stessa passione e la stessa capacità di fare squadra. Come famiglia desideriamo confermare la nostra vicinanza alle eccellenze dello sport ticinese, sostenendo realtà capaci di generare appartenenza, entusiasmo e valore ben oltre il terreno di gioco».
«Siamo felici e riconoscenti verso Artisa Group SA e San Bernardino Swiss Alps SA per la scelta di far parte dei Silver Sponsor dell’Hockey Club Lugano - ha chiuso Marco Werder, CEO del Lugano - Il Gruppo fondato da Stefano Artioli, con il suo forte spirito imprenditoriale, si è sempre dimostrato vicino alla nostra realtà, sin dall’ideazione nel 2017 dello spazio di Hospitality che ancora oggi porta il nome di Artisa VIP Lounge. Stefano e Alain Artioli sono entrambi grandi appassionati di sport e di hockey in particolare e, nel tempo, hanno saputo trasformare questa passione in un solido connubio di successo con il nostro club».