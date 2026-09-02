«Voglio vincere»

LUGANO - Il Lugano ha il suo nuovo numero 9. Albian Ajeti è pronto a raccogliere la sfida in bianconero dopo l'esperienza al Basilea, portando con sé gol, esperienza e una buona dose di ambizione. E le prime impressioni - dopo aver disputato il primo allenamento con la nuova squadra - sono già decisamente positive. «Mi fa molto piacere essere a Lugano. Lo stadio è magnifico e conosco già molti giocatori della rosa. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera».