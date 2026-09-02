«Voglio vincere»
Albian Ajeti arriva dal Basilea con esperienza, fisico e fiuto del gol: «Qui troverò tutto quello che cercavo. Il gioco di Croci-Torti si adatta perfettamente alle mie caratteristiche»
Albian Ajeti arriva dal Basilea con esperienza, fisico e fiuto del gol: «Qui troverò tutto quello che cercavo. Il gioco di Croci-Torti si adatta perfettamente alle mie caratteristiche»
LUGANO - Il Lugano ha il suo nuovo numero 9. Albian Ajeti è pronto a raccogliere la sfida in bianconero dopo l'esperienza al Basilea, portando con sé gol, esperienza e una buona dose di ambizione. E le prime impressioni - dopo aver disputato il primo allenamento con la nuova squadra - sono già decisamente positive. «Mi fa molto piacere essere a Lugano. Lo stadio è magnifico e conosco già molti giocatori della rosa. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera».
Una scelta, quella di approdare in Ticino, maturata senza troppi dubbi. «Mi ha convinto praticamente tutto. Penso alle ultime due stagioni, nelle quali il club si è confermato ai vertici del calcio svizzero, ma anche alla costante voglia di progredire. È uno stimolo importante anche per me».
Ajeti ha poi sottolineato un altro aspetto che ha pesato nella sua decisione: il modo di giocare della squadra. «Il Lugano gioca in un modo che si adatta perfettamente alle mie caratteristiche».
Il nuovo attaccante bianconero non porta però soltanto la promessa di nuovi gol. «Ho accumulato tanta esperienza nelle squadre e nei campionati in cui ho giocato. Sento di poter aiutare i miei compagni dentro e fuori dal campo».
E quando gli si chiede di descrivere il proprio identikit, Ajeti non si nasconde: «Sono un attaccante navigato, fisicamente forte e scaltro. Calcio con entrambi i piedi e ho un discreto fiuto per il gol».
Caratteristiche che ora vuole mettere al servizio del Lugano. Con un obiettivo che non ha bisogno di grandi giri di parole: «Voglio vincere».
𝗩𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 9️⃣— FC Lugano (@FCLugano1908) September 2, 2026
Le prime parole di Albian Ajeti in bianconero ✨ 👀
L'intervista 👉 https://t.co/IYFDhN4c4U #noibianconeri #fclugano #lug