«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

Odio cieco per le macellerie e episodi di esibizionismo

Lo riferisce il Blick, precisando che l'individuo in questione vive nella zona ed era già stato arrestato nel 2025 dopo che aveva seminato devastazione in cinque diverse macellerie. In passato il 38enne avrebbe però anche appiccato il fuoco al suo appartamento e si sarebbe mostrato nudo per strada.

Per questi reati, l'uomo era già stato sottoposto a misure terapeutiche, che però sembrano non avere dato i risultati sperati.