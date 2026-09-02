«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
A Losanna un uomo con disturbi psichici ha distrutto una vetrina di una macelleria, rotto piatti in un ristorante e danneggiato un bus. È recidivo: tra il 2024 e il 2025 aveva già vandalizzato cinque diverse macellerie.
LOSANNA - Tensione alle stelle a Losanna, nel tranquillo quartiere di Pierrefleur. Da sabato un uomo di 38 anni già arcinoto alle autorità ha compiuto diversi atti di vandalismo, distruggendo la vetrina di una macelleria, rompendo piatti in un ristorante afghano e fracassando un pannello metallico su un autobus cittadino.
Odio cieco per le macellerie e episodi di esibizionismo
Lo riferisce il Blick, precisando che l'individuo in questione vive nella zona ed era già stato arrestato nel 2025 dopo che aveva seminato devastazione in cinque diverse macellerie. In passato il 38enne avrebbe però anche appiccato il fuoco al suo appartamento e si sarebbe mostrato nudo per strada.
Per questi reati, l'uomo era già stato sottoposto a misure terapeutiche, che però sembrano non avere dato i risultati sperati.
I residenti, intanto, si dicono spaventati.
«A volte è gentile, ma può avere delle crisi»
«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano», riferisce il proprietario di un edificio della zona. Una cliente del ristorante vandalizzato avrebbe invece una certa familiarità con il 38enne: «A volte è molto gentile, ma può avere delle crisi».
Un messaggio scritto su un foglio appeso a una vetrina mostra però chiaramente tutta l'esasperazione degli abitanti. «Fino a quando dovremo subire le azioni di questo folle? Chi saranno i prossimi? I vostri bambini? I vostri nonni? Il vostro commercio, la vostra auto? Chi paga i danni? L'assicurazione? No. L'autore? È insolvente e libero come l'aria quindi attenzione a voi nel quartiere...è venuto tre volte in 24 ore, una cosa mai vista, siamo stufi marci».
La Polizia di Losanna, dal canto suo, conferma di essere dovuta intervenire tre volte, tra sabato 29 agosto e martedì 1° settembre, per i recenti atti di vandalismo. L'uomo è stato denunciato per ciascuno degli episodi.
Arresto in vista
Il Ministero pubblico vodese, in parallelo, spiega al Blick che lo stesso individuo si è reso colpevole di fatti potenzialmente configurabili come danni alla proprietà, ingiurie e minacce nei confronti di una macelleria, di un ristorante e di un autobus dei Transports publics lausannois (TL). Il sospettato, un cittadino svizzero nato nel 1988, è stato fermato e interrogato ed è stata aperta un'inchiesta.
«L'indagato sarà ascoltato dalla procuratrice incaricata del caso», precisa il Ministero pubblico. «Alla luce di tutti i fatti a lui contestati, comprese le recidive di questo fine settimana, la procuratrice intende chiedere che venga posto in detenzione preventiva».