Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Condannati due imputati su tre nel caso della morte di un 54enne sul cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso. La moglie della vittima, però, ha qualcosa da dire.
«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
Rescue Media
di Simona Roberti-MaggioreGiornalista
«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
Condannati due imputati su tre nel caso della morte di un 54enne sul cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso. La moglie della vittima, però, ha qualcosa da dire.

LUGANO - È passato praticamente un anno dal processo. Ma alla fine l'agognata sentenza è arrivata. Due dei tre imputati sotto accusa per la morte di Gianfranco Sangion, 54enne che l'8 gennaio 2021 perse la vita mentre era al lavoro al cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso, sono stati condannati.

Come ci conferma la famiglia della vittima, il capo cantiere e il tecnico responsabile della sicurezza sono stati condannati a una pena pecuniaria pari a 180 aliquote giornaliere sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni. Il primo è stato ritenuto colpevole sia di omicidio colposo che di violazione delle regole dell'arte edilizia, mentre il secondo "solo" di omicidio colposo.

È stato invece interamente prosciolto l'operaio che, dal sesto piano dell'edificio, gettò dal vano dell'ascensore il telaio in legno che colpì mortalmente in testa il 54enne.

«Sono contenta che finalmente hanno dato la sentenza tanto attesa», ci dice Tatiana Sangion Capitanio, moglie della vittima. Ma resta una grande amarezza.

«Mai delle scuse»
«Per quanto riguarda il capo cantiere e il tecnico della sicurezza, alla fine se ne staranno buoni buoni per questi due anni di prova e se la saranno cavata con poco o niente...un processo e basta. Ma io non li perdono. Anche perché da parte loro non ho mai avuto delle scuse e non ho mai visto del pentimento».

CANTONE
«Mio marito è morto. E questa attesa è diventata assurda»

Il proscioglimento? «Lui si limitava a eseguire gli ordini»
Diverso il discorso per quanto concerne l'operaio. «All'inizio il rancore lo avevo anche nei suoi confronti, ma ora mi fa piacere che sia stato prosciolto», afferma la signora Sangion. «Durante il processo mi sono resa conto che in fondo lui ha eseguito degli ordini e che i lavori di sgombero non erano neanche di sua competenza. Gli altri due invece sapevano come funzionavano le cose...sul cantiere si lavorava con la fretta e senza le adeguate misure di sicurezza».

Durante il dibattimento svoltosi a settembre 2025, lo ricordiamo, la pubblica accusa aveva chiesto otto mesi di detenzione sospesi con la condizionale per l'operaio e il capocantiere, dieci mesi per il tecnico. La difesa, invece, aveva spinto per tre assoluzioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cantierecondannatihotel du lacincidente sul lavoromorteomicidio colposoparadisoprocessosentenza
CORRELATI
«Mio marito è morto. E questa attesa è diventata assurda»
CANTONE
2 mesi
20

«Mio marito è morto. E questa attesa è diventata assurda»

«Gravi negligenze. E nemmeno delle scuse per la perdita di un padre e un marito»
CANTONE
11 mesi

«Gravi negligenze. E nemmeno delle scuse per la perdita di un padre e un marito»

Incidente fatale in cantiere: «Impossibile che non fosse informato sulle misure di sicurezza»
CANTONE
11 mesi

Incidente fatale in cantiere: «Impossibile che non fosse informato sulle misure di sicurezza»

Tragedia in cantiere: «Mai fatta una formazione sulla sicurezza»
CANTONE
11 mesi

Tragedia in cantiere: «Mai fatta una formazione sulla sicurezza»

COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
68

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
13 ore
3
19

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
33
74

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
60
49

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
15
17

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
5 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
8 ore
55

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
15
15

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
1 gior
14
48

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
1 gior
43

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
370

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
3 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
13 ore
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
137

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
11 ore
47
75

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
3 gior
18
13

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
96

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
13 ore
32

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
20 ore
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
25
10

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
13 ore
5
46

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
13 ore
25
71

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
86

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
10 ore
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
10
58

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
2 gior
31
54

Cornaredo non c'è più

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
19
21

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
13

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
23 ore
53
179

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
70

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
20
51

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
13 ore
19

Non buttate le vostre biciclette

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
3 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
15

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
3 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

ULTIME NOTIZIE TICINO
Riaperta la strada della Calanca: «Finalmente si torna alla normalità»
LIVE
GRIGIONI
1 ora
1

Riaperta la strada della Calanca: «Finalmente si torna alla normalità»

Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte
LIVE
BELLINZONA
2 ore
9

Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte

«Per la politica energetica ticinese è un giorno felice»
LIVE
CANTONE
3 ore
1
12

«Per la politica energetica ticinese è un giorno felice»

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
4 ore
101
156

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

«Più lavori, più ti resta»
LIVE
CANTONE
4 ore
6

«Più lavori, più ti resta»

Liceo: dimezzato il servizio psicologico, il SISA alza la voce
LIVE
BELLINZONA
5 ore
15
38

Liceo: dimezzato il servizio psicologico, il SISA alza la voce

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
5 ore
57
304

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
6 ore
32
115

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate
LIVE
LUGANO
6 ore
2

Ricominciano gli incontri creativi a Molino Nuovo e a Cassarate

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
7 ore
31
65

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»