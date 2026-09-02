Riaperta la strada della Calanca: «Finalmente si torna alla normalità»

ROSSA - Ha finalmente riaperto la strada cantonale della Val Calanca. Dalle 18 di oggi e fino alle 20.30 è infatti nuovamente percorribile, a due settimane dalla frana che ne aveva imposto la chiusura. Un primo, importante segnale di ritorno alla normalità che consente finalmente ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. Dalle immagini giunte in redazione si possono vedere i segni lasciati dalle violenti piogge e dai massi caduti su quel tratto, lo scorso 20 agosto. Da allora la via era rimasta chiusa, isolando di fatto la zona e costringendo residenti e automobilisti a fare i conti con una situazione di forte disagio.