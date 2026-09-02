Riaperta la strada della Calanca: «Finalmente si torna alla normalità»
La strada era chiusa dallo scorso 20 agosto: da domani sarà percorribile durante tutto il giorno, di notte rimarrà chiusa
La strada era chiusa dallo scorso 20 agosto: da domani sarà percorribile durante tutto il giorno, di notte rimarrà chiusa
ROSSA - Ha finalmente riaperto la strada cantonale della Val Calanca. Dalle 18 di oggi e fino alle 20.30 è infatti nuovamente percorribile, a due settimane dalla frana che ne aveva imposto la chiusura. Un primo, importante segnale di ritorno alla normalità che consente finalmente ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. Dalle immagini giunte in redazione si possono vedere i segni lasciati dalle violenti piogge e dai massi caduti su quel tratto, lo scorso 20 agosto. Da allora la via era rimasta chiusa, isolando di fatto la zona e costringendo residenti e automobilisti a fare i conti con una situazione di forte disagio.
Da domani, 3 settembre, è prevista dunque una regolare apertura diurna, dalle 6.30 alle 20.30, con il traffico regolato dalla presenza di addetti alla sicurezza. Orario durante il quale potrebbero verificarsi tempi di attesa a causa di lavori necessari al completamento della messa in sicurezza. Durante la notte, dalle 20.30 alle 6.30, la strada rimarrà invece chiusa.
Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione di un ponte provvisorio in acciaio a una corsia, che attraverserà la Calancasca a nord di Buseno. Verrà inoltre costruito un nuovo tratto stradale sul versante destro del fiume, in modo da aggirare completamente la zona interessata dagli smottamenti.