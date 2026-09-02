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Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte

Per il PC una sola presenza mensile del Servizio Medico Psicologico rischia di compromettere la prossimità e il sostegno agli studenti.
Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte
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Fonte Partito comunista
elaborata da Redazione
Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte
Per il PC una sola presenza mensile del Servizio Medico Psicologico rischia di compromettere la prossimità e il sostegno agli studenti.

BELLINZONA - Il dimezzamento della presenza del Servizio Medico Psicologico (SMP) al Liceo cantonale di Bellinzona è approdato anche sui banchi della politica.

A sollevare il tema è il Partito Comunista, che in un'interrogazione al Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulla riduzione della presenza fisica di personale qualificato nella sede scolastica. Dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, il servizio sarebbe infatti passato da una cadenza bimensile a una mensile.

Il Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti, dopo aver interpellato direttamente il SMP di Bellinzona, avrebbe appurato che all'origine del dimezzamento vi sarebbe una «riorganizzazione dell'organico a livello cantonale», dovuta alla riduzione del personale.

Alla luce di questa situazione, il Partito Comunista chiede al Consiglio di Stato di confermare quanto riferito dal SMP e di chiarire, attraverso le seguenti domande, quali misure intenda adottare per garantire agli studenti del Cantone un sostegno psicologico più assiduo nelle scuole:

    • Il Consiglio di Stato conferma le spiegazioni fornite dal Servizio Medico Psicologico (SMP) al Sindacato Indipendente degli Studenti e degli Apprendisti (SISA)? Se sì, per quale motivo l’operatore dimessosi non è stato ancora sostituito? Quando accadrà?
    • Preso atto che la reperibilità telefonica del SMP è garantita, non ritiene il Consiglio di Stato che questo servizio non sia realmente paragonabile a una presenza in sede? Non ritiene il governo che il dimezzamento della presenza di personale qualificato presso il Liceo di Bellinzona rischi di comportare dei ritardi e delle complicazioni nella prossimità agli allievi e nell’aiuto che tale istituzione può fornire loro?
    • Quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per riportare la presenza del SMP alla consueta scadenza bimensile? Quali sono le tempistiche previste per un ritorno alla situazione precedente?
    • La presenza fisica del personale del SMP presso il Liceo di Bellinzona è ora a scadenza mensile. Indipendentemente dal dimezzamento recentemente effettuato, il Consiglio di Stato non ritiene che anche la presenza a scadenza bimensile risulti – specialmente a fronte di un disagio giovanile sempre più diffuso e documentato – scarsamente sufficiente per un aiuto capillare e tempestivo agli allievi e alle allieve della sede? Il Consiglio di Stato sta valutando misure di rinforzamento del suddetto servizio?
    • Situazioni analoghe a questa vissuta dai liceali di Bellinzona con il rientro scolastico si sono verificate anche presso altre scuole? Se sì, ciò è dovuto ad una riorganizzazione dell'organico?
    • Preso atto che la mozione 1908 sull’estensione del SMP anche agli istituti professionali è stata depositata oltre sei mesi fa (art. 105 cpv. 4 LGC) chiediamo quali tempistiche ci possiamo attendere dal Consiglio di Stato per una sua trattazione.

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