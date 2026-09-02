Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte
Per il PC una sola presenza mensile del Servizio Medico Psicologico rischia di compromettere la prossimità e il sostegno agli studenti.
BELLINZONA - Il dimezzamento della presenza del Servizio Medico Psicologico (SMP) al Liceo cantonale di Bellinzona è approdato anche sui banchi della politica.
A sollevare il tema è il Partito Comunista, che in un'interrogazione al Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulla riduzione della presenza fisica di personale qualificato nella sede scolastica. Dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, il servizio sarebbe infatti passato da una cadenza bimensile a una mensile.
Il Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti, dopo aver interpellato direttamente il SMP di Bellinzona, avrebbe appurato che all'origine del dimezzamento vi sarebbe una «riorganizzazione dell'organico a livello cantonale», dovuta alla riduzione del personale.
Alla luce di questa situazione, il Partito Comunista chiede al Consiglio di Stato di confermare quanto riferito dal SMP e di chiarire, attraverso le seguenti domande, quali misure intenda adottare per garantire agli studenti del Cantone un sostegno psicologico più assiduo nelle scuole:
- Il Consiglio di Stato conferma le spiegazioni fornite dal Servizio Medico Psicologico (SMP) al Sindacato Indipendente degli Studenti e degli Apprendisti (SISA)? Se sì, per quale motivo l’operatore dimessosi non è stato ancora sostituito? Quando accadrà?
- Preso atto che la reperibilità telefonica del SMP è garantita, non ritiene il Consiglio di Stato che questo servizio non sia realmente paragonabile a una presenza in sede? Non ritiene il governo che il dimezzamento della presenza di personale qualificato presso il Liceo di Bellinzona rischi di comportare dei ritardi e delle complicazioni nella prossimità agli allievi e nell’aiuto che tale istituzione può fornire loro?
- Quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per riportare la presenza del SMP alla consueta scadenza bimensile? Quali sono le tempistiche previste per un ritorno alla situazione precedente?
- La presenza fisica del personale del SMP presso il Liceo di Bellinzona è ora a scadenza mensile. Indipendentemente dal dimezzamento recentemente effettuato, il Consiglio di Stato non ritiene che anche la presenza a scadenza bimensile risulti – specialmente a fronte di un disagio giovanile sempre più diffuso e documentato – scarsamente sufficiente per un aiuto capillare e tempestivo agli allievi e alle allieve della sede? Il Consiglio di Stato sta valutando misure di rinforzamento del suddetto servizio?
- Situazioni analoghe a questa vissuta dai liceali di Bellinzona con il rientro scolastico si sono verificate anche presso altre scuole? Se sì, ciò è dovuto ad una riorganizzazione dell'organico?
- Preso atto che la mozione 1908 sull’estensione del SMP anche agli istituti professionali è stata depositata oltre sei mesi fa (art. 105 cpv. 4 LGC) chiediamo quali tempistiche ci possiamo attendere dal Consiglio di Stato per una sua trattazione.