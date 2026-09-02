Psicologi dimezzati al liceo, il Partito Comunista chiede risposte

Il Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti, dopo aver interpellato direttamente il SMP di Bellinzona, avrebbe appurato che all'origine del dimezzamento vi sarebbe una «riorganizzazione dell'organico a livello cantonale», dovuta alla riduzione del personale.

Alla luce di questa situazione, il Partito Comunista chiede al Consiglio di Stato di confermare quanto riferito dal SMP e di chiarire, attraverso le seguenti domande, quali misure intenda adottare per garantire agli studenti del Cantone un sostegno psicologico più assiduo nelle scuole: