«Per la politica energetica ticinese è un giorno felice»

La maggioranza della Commissione ambiente, territorio ed energia ha deciso di sostenere il Piano energetico e climatico cantonale (PECC) e una modifica della Legge sull'energia cantonale. Una soluzione di compromesso che, secondo il PVL Ticino, consentirà di compiere passi avanti nella riduzione delle emissioni e nell'indipendenza energetica, favorendo al tempo stesso la creazione di impieghi e l'economia ticinese.