Giornata nazionale Spitex: sfide ed esperienze della cura a domicilio
L'appuntamento è previsto sabato. L'attenzione sarà rivolta alle competenze specialistiche e alle responsabilità degli operatori.
LOCARNO - Sabato, dalle 9 alle 17, si svolgerà la Giornata nazionale Spitex al pianoterra del Centro Tenero (Coop), un appuntamento dedicato a far conoscere alla popolazione il lavoro dei professionisti della cura e dell'assistenza a domicilio. All'iniziativa parteciperà anche l'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio (ALVAD).
Il motto di quest'anno, «Buone cure significa: rimanere cool», si inserisce nell'attuale campagna d'immagine di Spitex Svizzera e richiama la quotidianità della cura e dell'assistenza.
Gli operatori condivideranno con il pubblico esperienze e avventure legate al loro lavoro, mostrando quanto siano importanti competenze specialistiche e serenità, ma anche la capacità di reagire in modo autonomo e responsabile nei momenti difficili.
Ai presenti sarà offerta la possibilità di usufruire di una consulenza sanitaria gratuita.