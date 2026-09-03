Alla Moncucco nasce il “Giardino delle cure intense”

Un ruolo importante viene attribuito anche alla luce naturale. «Tutte le nostre camere ne dispongono e questo aiuta il paziente a ritornare più facilmente al ritmo circadiano dopo periodi molto lunghi di sedazione», sottolinea Mariapia Pollizzi, vice direttrice e coordinatrice dell'Area Critica. Con lo spazio esterno si aggiungono il contatto con l'ambiente, gli odori e i normali riferimenti della quotidianità.

Il giardino è una delle iniziative inserite nel più ampio progetto di umanizzazione della Medicina Intensiva della Moncucco. Da circa due anni viene utilizzato anche il “Diario del paziente”, sul quale personale sanitario e familiari annotano progressi, pensieri, messaggi e quanto avviene durante il periodo di ricovero e sedazione.