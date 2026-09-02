Zonta Club, Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin

Durante l'incontro sono state inoltre accolte due nuove socie, Manuela Kast e Maria Cunsolo. Il loro ingresso contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza e l'attività del club nella regione.

Parte di Zonta International, organizzazione attiva in tutto il mondo nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, lo Zonta Club Locarno opera sul territorio con attività di sensibilizzazione, sostegno e raccolta fondi destinate a progetti locali di interesse sociale e umanitario.