Zonta Club, Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin
Non solo cambio al vertice, il club accoglie due nuove socie e riconferma il suo impegno a favore dei diritti e dell'emancipazione femminile a livello locale.
Non solo cambio al vertice, il club accoglie due nuove socie e riconferma il suo impegno a favore dei diritti e dell'emancipazione femminile a livello locale.
LOCARNO - Passaggio di testimone alla guida dello Zonta Club Locarno: Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin, giunta al termine del suo mandato, e assume la presidenza dell'associazione per il biennio 2026-2028.
Il cambio alla presidenza è avvenuto nel corso della consueta riunione mensile, durante la quale è entrato in carica anche il nuovo Comitato. Ne fanno parte Mirella Mozzini, Chantal Gianoni, Claudia Respini, Manuela Bianda, Susanne Caspar, Mariagrazia Jäggin e Dusca Schindler.
Durante l'incontro sono state inoltre accolte due nuove socie, Manuela Kast e Maria Cunsolo. Il loro ingresso contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza e l'attività del club nella regione.
Parte di Zonta International, organizzazione attiva in tutto il mondo nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, lo Zonta Club Locarno opera sul territorio con attività di sensibilizzazione, sostegno e raccolta fondi destinate a progetti locali di interesse sociale e umanitario.
Nel ringraziare Mariagrazia Jäggin per il lavoro svolto durante il suo mandato, il club rinnova il proprio impegno per la parità di genere, l'emancipazione femminile e il sostegno alle donne e alle ragazze, in linea con la missione internazionale dell'organizzazione.