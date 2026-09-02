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LOCARNO

Zonta Club, Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin

Non solo cambio al vertice, il club accoglie due nuove socie e riconferma il suo impegno a favore dei diritti e dell'emancipazione femminile a livello locale.
Zonta Club, Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin
Zonta Club Locarno
Il nuovo Comitato
Fonte Zonta Club Locarno
elaborata da Redazione
Zonta Club, Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin
Non solo cambio al vertice, il club accoglie due nuove socie e riconferma il suo impegno a favore dei diritti e dell'emancipazione femminile a livello locale.

LOCARNO - Passaggio di testimone alla guida dello Zonta Club Locarno: Mirella Mozzini succede a Mariagrazia Jäggin, giunta al termine del suo mandato, e assume la presidenza dell'associazione per il biennio 2026-2028.

Il cambio alla presidenza è avvenuto nel corso della consueta riunione mensile, durante la quale è entrato in carica anche il nuovo Comitato. Ne fanno parte Mirella Mozzini, Chantal Gianoni, Claudia Respini, Manuela Bianda, Susanne Caspar, Mariagrazia Jäggin e Dusca Schindler.

Durante l'incontro sono state inoltre accolte due nuove socie, Manuela Kast e Maria Cunsolo. Il loro ingresso contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza e l'attività del club nella regione.

Parte di Zonta International, organizzazione attiva in tutto il mondo nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, lo Zonta Club Locarno opera sul territorio con attività di sensibilizzazione, sostegno e raccolta fondi destinate a progetti locali di interesse sociale e umanitario.

Nel ringraziare Mariagrazia Jäggin per il lavoro svolto durante il suo mandato, il club rinnova il proprio impegno per la parità di genere, l'emancipazione femminile e il sostegno alle donne e alle ragazze, in linea con la missione internazionale dell'organizzazione.

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