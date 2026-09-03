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Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato

La ratifica spetterà all’Assemblea cantonale, convocata sabato 19 settembre.
Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato
TiPress
di Redazione
Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato
La ratifica spetterà all’Assemblea cantonale, convocata sabato 19 settembre.

BELLINZONA - Riunito mercoledì 2 settembre a Bellinzona, il comitato cantonale Verdi del Ticino ha dato preavviso positivo alle candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per la lista unitaria dell’area progressista per il Consiglio di Stato. La ratifica spetterà all’Assemblea cantonale, convocata sabato 19 settembre.

Capogruppo Verdi alle Camere federali, Greta Gysin porta con sé una lunga esperienza politica e una profonda conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli. Rocco Vitale, presidente del comitato cantonale e membro di Direzione, ha condotto diverse campagne politiche e professionalmente coordina progetti di sviluppo territoriale nelle valli del Locarnese.

L’obiettivo dichiarato è quello di «cambiare gli attuali equilibri politici, rafforzare l’area progressista e puntare a un secondo seggio in Governo, accompagnando questa ambizione con il rafforzamento della presenza ecologista in Gran Consiglio». «La siccità e la canicola di quest’estate hanno mostrato, ad esempio, l’urgenza di dotare il Ticino di una strategia di adattamento alla nuova realtà climatica, capace di proteggere la popolazione, l’economia, il territorio e le sue risorse», conclude la nota di Partito.

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