Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato

Capogruppo Verdi alle Camere federali, Greta Gysin porta con sé una lunga esperienza politica e una profonda conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli. Rocco Vitale, presidente del comitato cantonale e membro di Direzione, ha condotto diverse campagne politiche e professionalmente coordina progetti di sviluppo territoriale nelle valli del Locarnese.

L’obiettivo dichiarato è quello di «cambiare gli attuali equilibri politici, rafforzare l’area progressista e puntare a un secondo seggio in Governo, accompagnando questa ambizione con il rafforzamento della presenza ecologista in Gran Consiglio». «La siccità e la canicola di quest’estate hanno mostrato, ad esempio, l’urgenza di dotare il Ticino di una strategia di adattamento alla nuova realtà climatica, capace di proteggere la popolazione, l’economia, il territorio e le sue risorse», conclude la nota di Partito.