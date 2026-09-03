Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, arrestati

La polizia urana ha quindi informato le autorità competenti del Canton Ticino e le autorità doganali di Chiasso. Il veicolo ricercato è stato fermato al confine di Chiasso e i tre occupanti sono stati arrestati e trasferiti nelle mani della polizia cantonale di Uri per ulteriori accertamenti.

I sospettati sono due uomini di 48 anni e uno di 36 anni, tutti cittadini georgiani. La polizia cantonale urana, sotto la direzione della Procura del medesimo cantone, ha avviato le indagini.