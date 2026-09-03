«È stato completamente spazzato via»: il dramma del Nepal e la solidarietà dal Ticino

L’ondata di piena che ha colpito il Nepal ha travolto tutto lungo un tratto di circa 60 chilometri. «Secondo Dawa Sherpa e le informazioni raccolte tra la popolazione locale - continua Foletti - circolano stime ufficiose secondo cui sarebbero almeno 15’000-20’000 le persone delle quali al momento non si hanno notizie».

«Difficile determinare le reali dimensioni della tragedia»

Foletti sottolinea tuttavia che si tratta di cifre non confermate e destinate a cambiare sensibilmente quando sarà possibile raggiungere le aree isolate e verificare la situazione sul terreno. Un quadro più preciso dell’entità della tragedia potrebbe emergere soltanto nelle prossime settimane. «Resta difficile, stando a quanto riferito, determinare le reali dimensioni della tragedia. Nella regione si avverte inoltre un forte odore: la corrente avrebbe trascinato via anche centinaia di animali di grossa taglia, in particolare bufali».

